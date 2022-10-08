【保良局虐兒案】保良局成立獨立檢討委員會　檢視兒童院舍住宿服務管治制度

▲ 保良局嬰兒組爆出虐兒事件。（資料圖片）

保良局嬰兒組一名幼兒工作員早前被揭曾推跌至少6名幼兒在軟墊上，該名仍處於試用期的員工已被停職，事件交由警方調查跟進。保良局今日（8日）就事件再發聲明，指日前該會董事會通過成立「獨立檢討委員會」檢視兒童院舍住宿服務，邀請不同界別專業人士深入檢視本局0-6歲的兒童院舍住宿服務之管治制度及服務情況，在妥善之處持續優化，在不足之處找出癥結所在，提出具體改善政策建議及方案。

該委員會由跨界別專業人士組成，包括來自法律界、醫療界、幼兒教育界、社福界及臨床心理學家等。委員會的名單如下︰

律師彭韻僖（主席）

方長發

李國彪

羅潔湄

潘麥瑞雯

蘇景桓

黃梓謙

委員會將會盡快開展工作，當中包括審視保良局兒童院舍住宿服務整體服務水平、政策及措施等，亦會留意政府相關政策及最新發展，並就有需要改善的政策範疇及安排提出建議。

與此同時，保良局正啟動多項支援兒童院舍工作人員的措施，當中包括調動資源，提供人手以支援行政及輔助工作，讓幼兒工作員能更聚焦照顧兒童；邀請專家培訓及分享經驗，為幼兒照顧服務團隊深化守護兒童文化等。發言人強調，該局上下均秉持關愛兒童的信念，對任何令幼兒受到傷害的行為零容忍，定會嚴肅處理。本局將致力持續提升服務及照顧兒童質素，實踐關愛文化，締造更理想環境以保護兒童。

社署表示，知悉保良局今日宣布成立獨立檢討委員會，檢視並跟進其轄下幼兒中心懷疑虐兒事件。社署期望委員會作出全面及深入的檢討，並提出改善建議及措施。

社署自9月16日到有關幼兒中心巡查發現事件後，已要求保良局作出跟進，包括提交特別事故報告、嚴肅調查事件，以及進一步提交詳細及全面的報告。社署會審視和研究報告的內容，同時繼續密切監察幼兒中心的管理、服務及運作，以確保其符合相關法規、服務質素及保護兒童的要求。

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記者：黃穎津