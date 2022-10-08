【兒童鯁喉】小學生食炸雞塊鯁喉窒息　 8歲機智男童一招救命【附急救步驟】

▲ 同學食炸雞塊鯁喉窒息，8歲機智男童一招救命。

小朋友鯁喉可大可小。美國一名小學生進食炸雞塊時鯁喉窒息，當時一位同學及時施行哈姆立克急救法，幫助對方吐出炸雞塊，救回一命。事後，學校表揚該名同學，不少網民更封他為小英雄。

綜合外媒報道，事發在美國俄克拉荷馬州諾曼市一間小學，三年級學生約克（Cashton York）進食炸雞塊時鯁喉窒息，無法呼吸，在場的同學們都驚慌失措，在等待大人前來幫忙期間，一名年僅8歲的男同學布朗（Garrett Brown）及時伸出援手，施行哈姆立克急救法，讓約克成功吐出炸雞塊。

事後，布朗獲校方頒發「英雄獎」（Hero Award），他表示，急救法是由爸爸所教，因為布朗以前也試過鯁喉，當時爸爸正是用這個方法教他一命。爸爸希望布朗也學會哈姆立克急救法，在有需要的時候幫助他人。

▲ 布朗（左）及時施行急救法，幫助同學解困。（網上圖片）

哈姆立克急救法（Heimlich Manoeuvre），是一種清除上呼吸道異物堵塞的急救方法，由美國醫生亨利·哈姆立克（Henry Heimlich）發明，急救者站在病人後方，用手向橫膈膜施加壓力，壓縮肺部，使異物排出氣管。

影片推介：

鯁喉急救大法

消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人哽塞時如何急救。當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

但若患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救原理如下：

急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

本港過往曾有兒童因為進食時鯁喉而窒息。有急症科醫生受訪時指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣