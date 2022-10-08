【全城一叮】林子超不被先天性心漏病阻跳舞夢　化身金髮舞后豔壓全場

由林盛斌（Bob）、馮盈盈主持的TVB才藝比拼節目《全城一叮》，頭兩集嘉賓評判為伍詠薇及蔡一傑。昨晚（10月7日）播出的《全城一叮》第2集，有4個參賽單位。

其中包括孟希璘與彭翔翎組成的「打邊爐」；利穎怡、吳綺珊、李君妍、蕭麗芠組成的「JAAY」；羅永健及林子超，當中最吸睛可說是曾參加《盛．舞者》、現年32歲的林子超，他化身變妝皇后表演跳唱《Lindylicious》令全場尖叫。

穿大褸出場的子超開場時懶神秘背向觀眾，大晒男低音為表演揭開序幕，之後一個華麗轉身脫去大褸，晒出驚艷的金髮女郎造型，妖艷的妝容、華麗的高衩舞衣加上高踭長靴，妖味甚濃。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

子超的勁爆舞藝同時焫着全場，並分別做出一字馬、瞓地腿張開及側手翻等高難度動作，大晒驚人柔軟度，成功晉級兼贏得全場掌聲！睇到瘋狂尖叫的伍詠薇大讚：「我愛上呢個女人，成個Performance勾引到我死，我冇Miss到任何一個Step！」馮盈盈笑言：「可唔可以教我點樣咁有魅力？」

其實林子超患有先天性心漏病的曾做過開胸手術，自小健康便有問題，但熱愛跳舞的他為了追夢排除萬難，子超又大拋勵志金句：「我覺得有問題唔係好大嘅問題，只要你肯衝破就唔係一個問題！」

事後，子超在IG開Live分享感受，指為了是次表演籌備了一個月：「高踭鞋都買咗4、5對，比賽嗰對都係表演前兩日先送到香港，同埋要練着高踭鞋行路、跳舞，所有嘢加埋用咗一個月左右。啱啱開始練習時，啲朋友笑我行得似男人，咁我真係男人嚟架嘛。」

他續透露化妝用了近4小時，並大爆臨出場前的蝦碌事：「嗰時勁趕，臨出場前先化好妝，仲要唔小心整爛對絲襪，因為未試過着絲襪。」子超的比賽造型同樣不簡單，說：「化妝師幫我試咗4次妝，髮型師試咗2次，服裝師就同我一齊用咗10小時整套衫，整到凌晨5點。」

▲ （左起）林盛斌、蔡一傑、伍詠薇、馮盈盈睇林子超演出high到爆。

另外，利穎怡、吳綺珊、李君妍、蕭麗芠組成限定女團「JAAY」表現同樣精彩，她們化身啦啦隊使盡渾身解數，表演跳唱、Rap、Beatbox、打功夫及上演小劇場發放正能量，最終成功晉級。

阿Bob看完表演後有感而發，指自己看著蕭麗芠入行多年仍會偶爾擔任「禮儀小姐」，他說：「我成日喺心度諗，幾時佢先會有多啲機會呢？」入行15年的蕭麗芠聞言即哭成淚人：「今次就算贏唔贏到都好，做咗呢件事已經好開心，會印記喺我心裏面。」

Bob再問她可曾想過放棄，蕭麗芠說：「如果未有機會，即係我未夠努力，我覺得用盡努力去做，真係唔得嘅先走，咁樣先會對得住自己。」最後4女哭着向大家自我介紹，場面感人。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於在《愛．回家之開心速遞》飾演「面油」的羅永健，獻唱《心呼吸》表達心聲，惟出場舖排不當，未開聲已遭觀眾無情撳叮，可是僅表演59秒便被叮走，成為首位出局的參賽者。

而孟希璘、彭翔翎組成的「打邊爐」則上演搞笑趣劇，結果贏得觀眾歡心順利晉級。

最新影片推介：