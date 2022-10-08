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【外傭偷走】菲傭藉詞放假偷現金iPhone買貴機票回鄉　僱主憂借財仔報警求助

親子 15:17 2022/10/08

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港府早前宣布將入境檢疫措施改為「0+3」，除了火速掀起港人的外遊熱潮之外，隨時亦帶動了外傭臨近年尾計劃回鄉的熱潮。香港一名女僱主日前在社交網站發文求助，聲稱其菲傭姐姐日前突然要求放假後便無故「失蹤」，翌日才驚悉她花了$8,442買貴價機票飛返菲律賓老家。

僱主隨後更發現原來菲傭臨走前偷去家中數千元現金、iPhone 13手機及airpod等，憂慮姐姐隨時在港「借財仔」，最後要僱主執手尾，因此在網上發文求助，並指已報警及向入境處報告。

最新影片︰

聲稱買逾八千元機票返鄉

該名女僱主日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文求助，分享其菲傭姐姐放假後突然無故失蹤，事後原來不辭而別返菲律賓的離譜經歷。

佢無留低任何代通知金/代文件就走咗, 佢聲稱自己有權放24小時假，所以10月4日凌晨12:26am以放假理由出咗去, 就無再返到嚟。

佢同佢屋企人講, 佢買咗張價值$8442（可能唔係港幣喎）機票返菲律賓, 聲稱10月4日早上10點已離開香港了, 10月5日早上8點聯絡到佢親戚，話佢已聲稱自己離開馬尼拉返緊屋企。

女僱主最後在菲傭姐姐離家24小時後向警方報案求助，翌日隨即有探員登門落口供。僱主直言，不確定菲傭姐姐無故出走的原因，竟以高價買機票返菲律賓，透露「我自己本身喺本港最貴嗰間航空公司做，查過頭等都唔使呢個價錢。」質疑外傭隨時講大話。

留下行李 偷家中財物

僱主又表示外傭沒有取回行李，但是家中數千元現金、airpod、iPhone 13手機等不翼而飛，認為外傭姐姐的行為與盜竊沒有分別，因此已向入境處報告事件，希望處方可將外傭列為黑名單，以免有其他僱主受害。

事件引起大量網民熱烈討論，有網民質疑外傭可能在港借下巨債而無法償還，才會倉猝離開香港。僱主亦直認有機會發生，但暫時未收到追款信；也有網民提醒僱主報告入境處之外，亦要向勞工處報告，確保外傭已列入黑名單，日後無法再來港工作。

即睇其他網民留言︰

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女僱主事後再補充，表示已聯絡到菲傭姐姐家人，確定她已返回菲律賓家中，質疑菲傭姐姐可能真的在港借下巨款，因此才會倉促返回家鄉，估計涉及金額有機會高達六位數。

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責任編輯︰王明芳

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