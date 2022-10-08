【野人老師】自閉症學生負面情緒受牽動揮刀　鄭丹瑞演活愛心校長緊抱安慰︰你無錯

▲ 《野人老師》自閉學生受負面情緒牽動揮刀，鄭丹瑞演活愛心校長將他緊抱安慰。

由男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）和鄭丹瑞主演的ViuTV劇集《野人老師》近日熱播，內容圍繞補習文化、自然教育、問題兒童等熱門話題，引起不少家長學生共鳴。昨日（7日）播出第5集，講述患有自閉症的小學生因負面情緒受牽動而揮刀，鄭丹瑞飾演的校長將他緊抱安慰，演出超催淚獲網民大讚。

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校長緊抱道歉柔聲安慰

劇情講述患有自閉症的聰聰未能融入一般學校，媽媽安排他試讀鄉郊學校大地小學。原為英文補習天王的李白（Stanley飾演）於爸爸李世豪（鄭丹瑞飾演）創辦的大地小學任教。李白與晨光老師（談善言飾演）為聰聰舉行有趣的課外活動，然而聰聰卻誤以為自己做錯事而被拋棄，因而不斷大聲說「聰聰做錯咗」。

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李白和晨光老師試圖安撫他，但金屬摩擦的聲音反而更激起聰聰的情緒，他拿起生果刀亂揮。幸好鄭丹瑞飾演的校長趕到，他不顧危險上前徒手捉住聰聰手上的刀，並將他緊緊地抱著安慰，不斷跟聰聰說︰

無事，攬住我……你無錯，係校長錯，對唔住……我哋冇睇好你，對唔住。

校長攬著聰聰聽柔聲細語地向他道歉，令他由激動的情緒中漸漸冷靜下來。這段畫面非常感人，不少網民都被觸動到，甚至感動落淚。

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自閉症孩子14個特徵

根據協康會的資料，在美國精神科學會的精神疾病診斷準則手冊（DSM-IV-TR）中，自閉症歸納於「廣泛性發展障礙」之下。基本上，自閉症患者均有不同程度的語言溝通障礙，社交發展與人際關係障礙及刻板的興趣、行為模式。

人際關係上的障礙

缺乏使用基本身體語言，例如︰眼神的接觸交流、面部表情及社交手勢等的能力

不能發展與同齡兒童應有的同伴關係

缺乏主動與別人分享感受的動機及能力

缺乏與社交活動的動機，較喜愛獨個兒玩耍

未能察覺別人的存在、需要及感受

溝通障礙（包括語言及非語言溝通）

語言發展遲緩或完全缺乏理解和表達的能力

與同齡之兒童比較，部分會使用語言的兒童，未能與人持續對話

刻板地重複一些言語或說話的內容，如鸚鵡式對話、混淆使用代名詞等，但句子結構的運用較異常

無法參與假想或社交模仿的遊戲

在理解能力方面，自閉症兒童較難明白問題、複雜指示或誤解笑話和含有諷刺的說話

對事物的興趣和處理方法明顯地表現出狹隘及固執

興趣較偏狹，對有興趣物件的注意力的程度異常

堅持使用特定的程序或模式做事，拒絕接受改變

喜愛刻板而重複地做出某些動作，如前後擺動身體、搖晃頭部、室內繞圈等

持續專注於物件的某些部分

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責任編輯︰駱秀玲