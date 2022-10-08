【自動泊車】林世雄指自動泊車最多可增1倍泊車位　將軍澳、新蒲崗自動泊車系統將於2026年前完成

▲ 圓筒型自動泊車系統構想圖。（林世雄網誌）

運輸及物流局局長林世雄今日（8日）發表網誌，指就個別地區泊車位不足的情況，發展自動泊車是當局其中一個發展方向，以增加私家車泊車位的供應。

林世雄表示，不時有人向他反映個別地區泊車位不足的情況，而他作為一名車主，亦有親身體會。然而，他指香港的土地資源彌足珍貴，必須妥善規劃作不同用途，以配合社會和經濟發展。

林世雄指，政府一直設法在整體發展容許的情況下，提供適量的私家車泊車位。隨着科技進步，發展自動泊車是當局其中一個發展方向，以增加私家車泊車位的供應。

自動泊車系統一般配置快速升降機和旋轉移動台等機械裝備運送汽車。相對傳統停車場，自動泊車系統一般可以在相同大小空間增加3成至1倍的泊車位數目。

政府一直積極在合適的短期租約停車場及工務工程項目中推行自動泊車系統。首個政府推展的自動泊車系統項目位於荃灣海盛路的短期租約用地，已於去年11月投入服務，推出以來使用率極高。第2個項目位於大埔白石角短期租約用地，預計於今年內投入服務。

至於提供自動泊車系統的工務工程項目，運輸署亦已物色了不同地點，有關地點的自動泊車系統將會較短期租約停車場內的更具規模，並會採用不同款式的自動泊車系統，包括立體型、圓筒型及高塔型，預計會由智能系統控制，提供自動尋找泊車位置和存取汽車的功能。這些自動泊車系統將分別位於將軍澳、新蒲崗、深水埗及柴灣。前兩者預計分別於2025及2026年完成，至於後面兩個項目，當局會儘快向立法會提交撥款申請。

私營停車場方面，運輸署已就使用自動泊車系統諮詢過持份者，取得不少寶貴意見。運輸署會適時與持份者分享推展自動泊車系統項目的經驗，並會與相關部門研究如何優化在私營停車場使用自動泊車系統的申請程序。

林世雄稱，會繼續按照「一地多用」的原則，在合適的「政府、機構或社區」設施和公共休憩用地項目中加設公眾泊車位。當局正積極推進約20個項目，合共提供額外約5,100個泊車位。而在推展個別鐵路、市區重建和新發展項目時，政府亦會研究在適當地點增建泊車轉乘設施。在推展鐵路項目時，政府亦會要求港鐵公司評估車站與其他公共交通工具的接駁及轉乘安排，並在個別條件合適的鐵路項目，要求港鐵公司研究泊車轉乘設施的方案，便利市民使用公共交通。

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責任編輯：黃穎津