【防疫措施】本周四起港府放寬社交距離措施　餐飲業料整體生意增2至3成

▲ 很多市民對可以12人一枱食飯感到高興，放寬措施後，急不及待相約親友聚首一堂用膳。（Facebook 環境及生態局 EEB）

政府由10月6日起調整部分社交距離措施。食肆方面，每枱人數上限由8人增加至12人；酒吧、夜店由4人放寬至6人；宴會人數上限則由120人增加至240人。另外，實施「0+3」入境檢疫安排，抵港人士只需要遵守3天的醫學監察，便可以到餐廰酒樓用餐。

環境及生態局今日（8日）在社交平台發文表示，調整後的措施，普遍受到餐飲業界及顧客歡迎。有業界人士表示多了不少生日宴、朋友聚會、社團聚會的預訂，估計整體生意可增加2至3成。隨着生意增加，有食肆表示要購買更多食材，亦要安排更多員工上班，因此食物供應商及食肆員工亦有受惠。

發言人又指，很多市民對可以12人一枱食飯感到高興，放寬措施後，急不及待相約親友聚首一堂用膳。

環境及生態局呼籲，大家要食得安心、玩得開心，謹記遵守防疫措施，使用「安心出行」和「疫苗通行證」，而光顧酒吧和出席宴會前，記得要進行快速抗原測試。

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記者：黃穎津