Serrini與Tyson Yoshi合作開騷　首次齊穿梭元宇宙與觀眾互動演唱【內附詳情】

將在12月與王菀之合作開演唱會的Serrini（梁嘉茵），之後在明年2月又將與大隻仔Tyson Yoshi在九展為銀行合作舉行橫跨元宇宙及實體的音樂會。

屆時，Serrini與Tyson Yoshi會化身Avatar，穿梭元宇宙與觀眾互動，他們說：「由嶄新科技將兩個空間即時同步，為大家帶來非一般嘅音樂體驗。」

這次亦將是兩人首次同台合作，因此兩人都大表期待，Serrini笑說：「終於有機會同靚仔同台sing閃閃，一齊來回元宇宙又折返人間。」

早前兩人為音樂會拍攝宣傳海報，Tyson以一頭粉紅色的髮型上陣，Serrini穿上火紅色一襲誇張傘裙，兩人的Avatar造型亦神似本尊，網友笑他們是新年賀歲組合，又笑一定全宇宙都癲晒。

市民只需於滙豐網站登記，並Log on HSBC HK App完成簡單任務，有機會贏取Tyson Yoshi X Serrini的《DuoVerse》元宇宙或現場的音樂會門票。（登記按此）

Tyson Yoshi x Serrini 《DuoVerse》音樂會

日期：2023年2月11日

地點：九龍灣國際展貿中心展貿廳 3 x HSBC元宇宙場館

表演嘉賓：Tyson Yoshi 及 Serrini

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