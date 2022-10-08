【李啟言傷勢】阿Mo已摘除頸箍　視線可從天花板轉為遠望窗外景色

MIRROR演唱會事故發生至今已兩個多月，李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師在每逄周六晚都會發出代禱信，今晚（10月8日）發出第11封。

李盛林牧師首先稱，阿M已可除頸箍：

感恩：

1. 細閱回應，同聲阿們

感謝無論甚麼信仰的朋友親人對我們的關愛，有不下上萬的朋友點看我們的代禱信（或是轉載的）更有上千的回應，我都一一細閱和隨著你們的心意和禱告同聲阿們。英文版的代禱信也會在每週三上載臉書，讓非華語的朋友了解，知道他們也有將代禱信帶回家中，全家為啟言禱告。

2. 落地信仰的經歷

是次啟言的受創，給我作為牧師並家人更體會，信仰不是在頭腦和精神上的認知，信靠主耶穌是貼地的經歷。在人生老病死的過程中，經歷這位創造主和救贖主的同行，有聖經啟示話語上的應許和安慰而感恩，同時也見證神在啟言身上奇妙的工作。

3. 摘除頸箍後感受

比原定早了兩星期，脫離已戴上10星期的頸箍，對啟言來說是一個釋放和感恩，也同時開濶了他的視野。第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色。

4. 同事和粉絲的心意

下週正是啟言的生日，也只能在病床上與家人渡過。感謝神，有一班舞者同事和粉絲對他表達心意帶給他一點點的溫暖 – 人間有情 – 集合各有心人的祝福和禱告。家人也覺得這是正面的鼓勵。