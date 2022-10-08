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【港女野人】Honey剖白拍《學是學非》感迷失　Jessica素顏+Amber大嬸造型曝光

娛樂 18:04 2022/10/08

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J2行山真人騷《港女野人》，港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）除要挑戰港九新界不同難度系數山野外，更會大玩水上運動，實行上天下海！

昨晚（10月7日）播出的《港女野人》，Honey及Amber在風景攝影達人Francis帶領下學習山藝攝影，由於拍攝當日天氣嚴寒，只有7度左右，Amber凍到全程面青，最後更爽性夾起頭髮化身「素顏Auntie」抵禦寒風。

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被Francis要求拍攝以「迷失」為主題風景照的二人，在節目中大談自己曾感「迷失」的事情，Honey坦言之前拍攝《學是學非》便曾感到迷失：「唔知自己係邊個嗰種lost，我淨係好想做好導演叫我做嘅嘢，其他人覺得好同好笑嘅嘢，但係我就冇乜去find out自己係一個點嘅人。」

【港女野人】胡美貽工作不獲家人諒解感委屈　何泳芍哽咽回憶曾患暴食症

Honey事後受訪時透露當時每天壓力都很大：「我記得嗰時每日拍完返屋企都會俾個評分自己今日做得好唔好。」又謂感激張寶兒幫助了她很多：「佢都見到我有啲lost，佢教我做節目最緊要自己開心，只要自己enjoy觀眾就會感受到。」

算是節目「搞笑擔當」的Amber，為節目可謂徹底放下「港姐」包袱，除了不介意以「Auntie」Look示人，前晚（10月6日）一集還在鏡頭前大敷面膜。前晚四女齊齊體驗野炊，當中最驚人發現是Nicole真身原來是「女漢子」，劈柴時舉手投足均散發陣陣佬味。

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因拍攝《港女野人》成為好友的她們，日前相約行山KOL Captain VL齊齊挑戰香港「三尖之一」的青山。

鏡頭所見，4女行山時行得又捱得，更大膽克服了不少崎嶇斜路，Nicole及Jessica更恍如蜘蛛俠般手腳並用，獲網民大讚真材實料：「呢班女仔變得勇敢，肯挑戰自己，肯捱，態度積極」、「四個女仔都好勁，行得好快，無倦容」、「可能係史上最嘈嘅行山片」、「佢哋個個都行得下，覺得Honey專業啲」。Nicole行山期間遇上突發事件，就是遭「天敵」蜜蜂纏身，嚇得Nicole一度呆站山上動也不敢動，難得是全程在旁食花生的Amber卻完全沒有遭「蜂騷」。

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4女日前還於IG開Live分享《港女野人》鏡頭後拍攝點滴，談到Honey應山藝達人達Sir要求扮拗柴兼爆喊以訓練其餘3人的危機應變能力，當日有份孭Honey落山的Jessica，指當時因經期關係感到不適兼發冷，但仍咬緊牙跟Nicole輪流孭住Honey兩小時。Jessica又大爆Nicole私下是歡樂小姐，最愛做騎呢行為，Amber聞言即和應扮Nicole賣萌跳舞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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