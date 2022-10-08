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【第五波疫情】今日新增4,900宗確診　再多13人離世

社會 16:44 2022/10/08

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今日新增4,900宗確診，再多13人離世。（梁偉榮攝）

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。今日新增4,900宗確診，當中包括1 114宗核酸檢測陽性個案、3,491宗快速測試陽性個案以及295宗檢測陽性輸入個案。

至今本港累計核酸陽性檢測個案960,560宗及快速抗原測試陽性個案836,364宗。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月29日至10月5日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.8%及93.8%（七天移動平均比例）。

此外，截至10月8日0時0分，再多13名患者離世。於第五波疫情期間共錄得10,002宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為9,917宗及82宗，以及3宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10,215宗。

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記者：黃穎津

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