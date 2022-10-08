【家庭悲劇】3孩媽半夜餵母乳累極睡著　醒後驚覺滿月嬰嗆奶窒息亡

▲ 有3孩媽媽半夜餵母乳累極睡著，醒後驚覺滿月孩子嗆奶窒息亡。

母乳媽媽真的不容易，產後要全天候照顧寶寶。為確保有充足奶水，不僅要每日頻繁的親餵和擠奶，每晚半夜起床埋身餵哺更是必不可少的一環。那一種累，少一點毅力和意志也很難撐下來。一名育有3孩的母乳媽媽懷疑睡眠不足、過於疲累，日前半夜起身親餵她的滿月寶寶時累極睡著了。當她一覺醒來後，驚覺懷中的愛兒不幸嗆奶，送院後30分鐘宣告不治。

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根據一個專門處理穆斯林遺體的社交網站專頁「Mr Wan Cai Official」於昨日(7日)發文，提及這名3孩媽媽懷疑以母乳餵哺親兒時過於疲勞睡著。當她睡醒後發現懷中的滿月嬰兒，已處於非常虛弱的狀態。帖文指出，雖然媽媽已火速把愛兒送入巴生中央醫院搶救，但醫生努力搶救後，嬰兒在送院30分鐘後仍然宣告離世。

這次事件對該名母親來說，是一項巨大的打擊，希望對方能堅強。

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該專頁同時發布了一段短片，展示這名母親在愛兒離世後，抱著兒子的屍體前往遺體處理中心。當工作人員準備包裹兒子的遺體時，媽媽依依不捨地親吻及送別愛兒的遺體，場面非常傷感。而這位媽媽事後更抱緊已包裹的嬰兒遺體，乘車前往穆斯林墓園將其安葬，媽媽事後更抱著其餘兩名小孩悲痛嚎哭。

帖文一出迅即引起大批網民關注，不少網民留言哀悼，並鼓勵這位媽媽振作起來。有身同感受的網民表示，母親產後身體還未復原，身體狀況十分虛弱，每晚半夜仍要堅持起床餵哺，真的不容易。另有媽媽網民更說道，妻子坐月期間，丈夫扮演的角色十分重要，提醒丈夫要主動分擔照顧嬰兒的工作，好讓媽媽產後可盡快恢復身體。

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責任編輯︰王明芳