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【世界桌球大師賽】傅家俊一桿147反勝四屆世界冠軍希堅斯　殺入決賽

社會 19:29 2022/10/08

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港將傅家俊迎戰四屆世界冠軍希堅斯。

「香港世界桌球大師賽2022」今日（8日）舉行準決賽，四屆世界冠軍「巫師」希堅斯（John Higgins）和港將傅家俊於首場準決賽碰頭。傅家俊落後1比3後急起直追，將局數追平至4比4。最後在決勝局，傅家俊一桿打出147度，以6比5反勝希堅斯成功擠身決賽。

傅家俊與希堅斯上一次對戰是在2016年的蘇格蘭邀請賽，當時傅家俊以局數9-4擊敗東道主希堅斯。

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在今次比賽，希堅斯起手打出105度破百，首先贏得第一局，第二局傅家俊成功把握希堅斯失誤，扳回一局，但希堅斯火力十足，分別以73-47及83-0取下第三及第四局。

不過傅家俊亦急起直追，休息後原本落後的Marco調整好狀態，同「巫師」上演大鬥法，於第八局把握對手失誤力追至4-4平手，雖然希堅斯於第九局再轟出「破百」105度，但Marco不言棄，再於第十局追平5-5，令觀眾緊張萬分。

傅家俊兩度追平後氣勢如虹，直戰至最後第11局，更打出今屆賽事第一個147單桿滿分，終以6比5奠定勝局，取得明天決賽的入場券。

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記者：黃穎津

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