岑珈其憑《IT狗》入圍國釜山國際電影節 飛抵當地直播分享紅地氈盛況 娛樂 16:59 2022/10/08 分享： 分享： 熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ （左起）岑珈其、簡君晉、凌文龍出席韓國釜山國際電影節。 「爺爺」岑珈其憑電視劇《IT狗》入圍韓國釜山國際電影節的「亞洲內容大獎」最佳男配角提名。 在今天（10月8日）清晨5時，岑珈其與同劇凌文龍、導演簡君晉齊飛赴釜山出席電影節，抵當地後才匆匆吃過早餐便整裝待發出席紅地氈典禮。 ▲ 朴海秀與岑珈其 首次參加國際性電影節的珈其心情興奮，雖然整夜未睡，但一到會場立即醒過來，且馬上來個直播跟大家分享現場情況。 而且，剛好碰上認識的韓星朴海秀、朴恩斌，於是岑珈其等把握機會集郵，一時間立即變小粉絲，表現雀躍。 ▲ （左起）凌文龍、朴恩斌、岑珈其、簡君晉。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲 岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】 17:00 2022/08/05 【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲 岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】 【MIRROR復工】《膠戰》解凍特別版10月8日播出 六膠殺到尖沙咀任膠粉打卡 17:53 2022/09/29 【MIRROR復工】《膠戰》解凍特別版10月8日播出 六膠殺到尖沙咀任膠粉打卡 【IT狗】凌文龍獨白金句成網上熱話 阿信：機會係留畀有信念嘅人 11:31 2022/02/05 【IT狗】凌文龍獨白金句成網上熱話 阿信：機會係留畀有信念嘅人 【IT狗】陳嘉寶演極品港女Shirley獲讚 三孩之母Anjaylia封肚復出 16:37 2022/02/06 【IT狗】陳嘉寶演極品港女Shirley獲讚 三孩之母Anjaylia封肚復出 你可能感興趣 【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲 岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】 17:00 2022/08/05 【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲 岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】 【MIRROR復工】《膠戰》解凍特別版10月8日播出 六膠殺到尖沙咀任膠粉打卡 17:53 2022/09/29 【MIRROR復工】《膠戰》解凍特別版10月8日播出 六膠殺到尖沙咀任膠粉打卡 【IT狗】凌文龍獨白金句成網上熱話 阿信：機會係留畀有信念嘅人 11:31 2022/02/05 【IT狗】凌文龍獨白金句成網上熱話 阿信：機會係留畀有信念嘅人 岑珈其 凌文龍 導演 頒獎禮 電視劇 ViuTV