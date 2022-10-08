岑珈其憑《IT狗》入圍國釜山國際電影節　飛抵當地直播分享紅地氈盛況

▲ （左起）岑珈其、簡君晉、凌文龍出席韓國釜山國際電影節。

「爺爺」岑珈其憑電視劇《IT狗》入圍韓國釜山國際電影節的「亞洲內容大獎」最佳男配角提名。

在今天（10月8日）清晨5時，岑珈其與同劇凌文龍、導演簡君晉齊飛赴釜山出席電影節，抵當地後才匆匆吃過早餐便整裝待發出席紅地氈典禮。

▲ 朴海秀與岑珈其

首次參加國際性電影節的珈其心情興奮，雖然整夜未睡，但一到會場立即醒過來，且馬上來個直播跟大家分享現場情況。

而且，剛好碰上認識的韓星朴海秀、朴恩斌，於是岑珈其等把握機會集郵，一時間立即變小粉絲，表現雀躍。

▲ （左起）凌文龍、朴恩斌、岑珈其、簡君晉。