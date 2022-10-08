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【領袖培訓】廉政公署邀高小學生參加領袖培訓工作坊　冀增對廉政公署認識

社會 17:32 2022/10/08

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廉政公署邀高小學生參加領袖培訓工作坊，冀增對廉政公署認識。（廉署提供）

廉政公署於今日（8日）起，一連多個星期邀請小四至小六學生參加「i Junior 領袖培訓工作坊」，藉此增加他們對廉政公署的認識，並提升他們帶領遊戲及活動的技巧。他們完成訓練後，會在自己的學校帶領由廉署設計的遊戲，令同學從遊戲中認識誠實、正直等正面價值觀。

本學年一共有超過230間小學參加廉署的「i Junior小學德育計劃」，在學校推薦下共有約1,500位學生成為「i Junior領袖」，此計劃預計可接觸約120,000名小學生。

廉政專員胡英明到場探訪在首天工作坊受訓中的近百位「i Junior 領袖」，為他們打打氣，亦參與其中與小學生交流互動，試玩由小學生負責的攤位遊戲。

胡英明表示，十分高興見到這麼多學生參與成為「i Junior 領袖」。廉署一直致力培育年輕一代守法、誠實、公平和負責任等正面價值，「i Junior 領袖」是廉署倡廉教育工作的「得力助手」和「好拍檔」，他們親身參與帶領活動，加強自身的團隊溝通合作技巧；再由他們去帶動同校年紀相若的同學們參與遊戲，從遊戲中了解廉署想傳達給年輕一代的正面信息，效果必然事半功倍。

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記者：黃穎津

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