【興奮過度】老人院開狂歡派對樂極生悲　 婆婆被半祼猛男挑逗疑心臟病發

▲ 老人院開狂歡派對樂極生悲，婆婆被半祼猛男挑逗疑心臟病發。

早前台灣有老人院邀請比堅尼舞女，在中秋晚會上表演引起爭議。近日哥倫比亞一名網紅帶了幾名舞孃、舞男，到當地一間老人院開派對，和一眾公公婆婆貼身熱舞，期間一名婆婆疑似心臟病發，暈倒在地上，最終被救護車送院。

綜合外媒報道，哥倫比亞網紅Nadia Cartagena早前邀請一名舞孃和三名舞男到老人院開派對，從她在社交平台上傳的影片可見，他們在老人家面前搔首弄姿，近距離扭臀挑逗，更讓老人家撫摸身體，一眾公公婆婆都表現得相當興奮。

不過畫面一轉，可見一位戴著眼鏡的婆婆被3名舞男包圍，貼身挑逗，但本身面露笑容的她突然神色有異，用手捂著胸口，之後更暈倒在地。在場人士見狀立即停止活動，連忙為婆婆遞上清水，並召喚救護車，最後婆婆被抬上擔架，由救護車送院治理。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

影片推介：

該名網紅在影片中落淚道歉，稱舉辦這場活動只希望老人家玩得開心，沒想過會發生意外。不過，她後來再拍片，一改口風指該名暈倒的婆婆是「演出來」，事前得到老人院同意，為的是引起當地市長重視長者議題。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣