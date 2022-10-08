【安置政策】甯漢豪與劉國勳到新界北探訪安置戶　認同安置政策要更人性化

▲ 甯漢豪與劉國勳到新界北探訪安置戶。

立法會新界北議員﹑民建聯發展事務發言人劉國勳今日（8日）聯同發展局局長甯漢豪到新界北視察，探訪受收地影響並獲政府協助安置的的居民及作業者。

劉國勳與甯漢豪先到上水寶石湖邨探訪3個安置戶家庭，他們都是在東北發展計劃下，受收地影響的寮屋居民，透過免經濟入息審查上樓。安置戶感謝政府及劉國勳協助下，獲安置到新居，稱讚環境好又方便。他們又建議當局負責收地的前線代表要做好解說，讓市民了解收地的程序及時間表，即使家庭分戶亦要做到同邨安置，居民才較易適應。

甯漢豪指出，收回一間寮屋可以興建40至80個住宅單位，收地建屋是不能避免，她同時認同安置政策要更人性化，提早安置，顧及居民需要之外，也要照顧情感上需要，包括與家人甚至村民鄰近安置，更可考慮在新安置的屋邨名字中加入舊村的元素。

探訪的安置戶本來強調「不遷不拆」，劉國勳當時一直協助他們爭取先安置在鄰近上水鐵路站的寶石湖邨。劉國勳認為，收地不時引起紛爭，政府近年採取「先安置、後發展」的方向，並在2018年及2022年先後完善寮屋及棕地作業的安置及補償政策，成功減少很多爭拗，而未來北部都會區計劃必定涉及更多收地，期望政府盡快將早前在發展事務委員會討論與簡化發展程序相關的法例修訂建議（包括收地法例）交到立法會大會，進一步令收地發展過程更順暢。

劉國勳與甯漢豪之後再到洪水橋，視察三個面對收地的棕地作業，分別用作擺放大型起重機﹑流動升降台及新車倉儲，廠方皆已找到地方安置，並獲發展局協助改劃土地等程序。

廠方向甯漢豪反映，收地日期應更清晰，令棕地作業者有預算，同時建議當局在農地以外，放寬綠化地都可改劃重置作業，亦應設立部門一站式協調不同部門協助廠方覓地安置，至於補償就應分階段發放，令廠方有資金遷離重置。

劉國勳認為，政府在發展北部都會區期間要收回約800公頃棕地，有必要開放綠化地讓重置作業有更多土地選擇，只要釋放一成綠化土地，便有約1,600公頃土地，足以安置所有受收地影響的棕地作業。另外，隨著政府就精簡土地程序年底提交立法的修例建議，政府可以更早啟動修地程序，劉國勳議員期望可以提早向廠方發放補償，令他們有資金安排重置。

劉國勳續指，過往已有過百萬尺受收地影響的棕地及其作業者，經其協助與發展局聯繫下，已成功尋覓合適土地重置，當中包括今日所視察的棕地作業者，足證政府在協助重置棕地作業工作上有下工夫。

劉國勳明白政府在土地發展上，優先滿足建屋需求，但坊間經常有團體提到「先棕後綠」的發展模式，亦應該值得思考對社會的影響性，因為事實上不少棕地作業也是香港不能缺少的，而政府應該在安置政策上未來可以更主動，尤其盡快落實用作安置棕地作業者的多層式工廈，並開拓更多新土地。

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記者：黃穎津