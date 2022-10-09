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【刷單騙案】26歲女墮網上刷單騙案　失款21萬元

社會 10:17 2022/10/09

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26歲女墮網上刷單騙案，失款21萬元。（資料圖片）

警方昨日（8日）下午約1時接獲一名26歲姓梁女子報案，指早前於社交平台求職群組內回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。

初步調查顯示，受害人按指示先後將約21萬元存入至對方指定的兩個銀行帳戶作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，逐報案。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第8隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：李榮忠

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