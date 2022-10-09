【移民VS公屋】移民英國前獲派2人單位　港人憂失公屋連累留港家人想留名

▲ 有港人移英國前獲派2人單位，擔心影響留港家人失去公屋。

移民潮下，有港人在年底計劃定居英國，可是之前跟家人一起申請公屋，未有除名下獲得批核去揀樓，事主陷入兩難，擔心自己移民除名會失去公屋，連累了留港家人需重新輪候。事主求助網民意見，帖文引來網民熱議。

移民英國前獲派公屋

上月底，該港人在facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，指出自己計劃今年年底跟伴侶前往英國，而姐姐就會留在香港。事主很久之前與家姐以兩人名義聯名申請公屋，近日收到消息可以去揀樓，他擔心自己移民的計劃會影響姐姐獲派的公屋。事主有多個問題，問其他網民意見，而大前提是他會照原訂計劃去英國。

對家姐揀公屋有冇關係？會唔會冇咗機會？係咪可以直接授權俾家姐自己一個搞？如果留返兩個人名（有）冇問題？

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事主大抵預料到自己移英會影響獲派公屋審查，派公屋前需要審核個人資產，他向網民提及可否不去處理稅務。

咁當我去英國之前係咪唔應該做清稅呢個動作？怕清稅後，最後查到我已經離開香港會影響到單位。

網民指可保留公屋

該帖文引起網民熱議，有網民的意見指出可保留公屋，「現行法理上你去海外工作或讀書，同你有冇公屋係冇抵觸」。更多網民著事主取得公屋後再處理，指一人單位跟二人單位沒太大影響，但需要了解事主抑或家姐是主申請人，「公屋都要簽約㗎，你是否主申請人？如果係，簽約時你要出現」。更多網民意見點擊圖片：

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房委會公屋政策

據房委會公屋政策，若名列在租約上的家庭成員無特別理由而長期不在單位居住，房委會便會發信，闡明由於他長期不在該單位居住，因此將會被取消戶籍。若該外住者在一段合理時間內，通常一個月仍無回應，戶主會獲邀辦理删除戶籍的手續，及出示他所持的租約以便作出更改。已刪除戶籍人士日後一般不可恢復戶籍。

還有，為維護公屋資源合理分配，如在刪減人口後，戶籍內的認可家庭成員人數低於現居單位所容許的最少居住人數時， 便成為「寬敞戶」及須遷往房委會認為居住面積符合其家庭成員人數的公屋單位。倘優先處理寬敞戶在無充分理由下拒絕3個房屋編配，房委會可發出遷出通知書，終止其租約及收回居住的公屋單位。

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責任編輯︰王明芳