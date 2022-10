【披荊斬棘2】袁詠儀護張智霖捱鬧　袁靚靚24年影迷會關閉感無奈

▲ 袁詠儀因為護夫而惹來粉絲不滿。

張智霖近日在內地節目《披荊斬棘2》邀太太袁詠儀上台以表演形式補辦婚禮,場面溫馨,成功感動現場觀眾贏得比賽。

可是後來惟引來網民兩極反應,指他們又再補辦婚禮消費婚姻,更遭網友狠批自私、勝之不武等,引來袁靚靚粉絲不滿,然而袁詠儀卻出面「護夫」,讓粉絲失望到關閉成立24年的影迷會微博。

【《披荊斬棘2》】提早與袁詠儀補辦世紀婚禮 Chilam患膽囊炎後頓悟:冇嘢要再等

▲ 張智霖早前於內地節目內補辦婚禮。(取自微博)

袁詠儀感慨不懂網絡世界

袁詠儀唯一影迷會「永遠心儀」日前宣布關閉,有粉絲寫下「本來下個星期的15日是永遠心儀24周年的日子,但如今終究沒有這個緣分能一起走下去,就讓我們江湖再見,山水有相逢。」

其後有粉絲於「袁詠儀超話(超級話題)」中發長文撐偶像,當中有粉絲說:「我們會一路同行,I will be with you!」另外有粉絲對袁詠儀說:「姐姐不要不開心了,有我們陪你。」

對於影迷會網站關閉風波,袁詠儀本尊親自回覆道:「不開心是越來越不懂網絡世界。」

不過有網民依然鬧爆:「比賽搞婚禮,另外一組不管表演甚麼都輸,不公平,可憐任賢齊那組。」、「她以為我們會喜歡,可是我們並不喜歡。」

【披荊斬棘2】張智霖再補辦婚禮被狠批勝之不武 Chi Lam疑連累袁詠儀影迷會關閉

網民諷張智霖賣溫情

但亦有粉絲留言替袁詠儀打氣,「自己要開心,不要理會別人」、「善良的你就是無與倫比的美麗」、「我們終其一生,不是為了要滿足每一個人,而是要找到跟自己同頻共振的那一部份人,這個世界很喧囂,做你自己就好。」

其實張智霖早於2015年於節目《一路上有你2》,在街頭單膝下跪向袁詠儀求婚,當時袁詠儀感動得落淚。

及後,二人在節目中補拍婚照,又穿上國民族風的服飾補辦婚禮。如今再次上演婚禮,引來網民暗諷張智霖借節目賣溫情。

