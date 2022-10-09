【復常之路】陳國基指0+3運作大致順暢　為目前最恰當安排

▲ 陳國基指0+3運作大致順暢，為目前最恰當安排。（資料圖片）

港府改行「0+3」檢疫安排至今已過兩周。政務司司長陳國基表示，實施安排以來，社會普遍歡迎，相關運作亦大致順暢，在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力、盡量給予社會最大動能和經濟活力；並指政府在決定調整任何防控措施前，必定審慎平衡各方因素，致力管控疫情「不反彈」，希望在復常路上「不走回頭路」。

陳國基今日（9日）在社交平台發文指，過往的強制檢疫或多或少影響海外旅客來港和港人外遊的意欲，而新政府在上任後短短三個月內，已先後推出多項與世界接軌的措施，包括取消抵港強制檢疫要求，改為0+3。他指，受疫情影響而分隔兩地的情侶、家人，終可「線下」相見；市民準備到外地旅遊，彌補疫情以來難以外遊的「遺憾」；外僱中介公司和本地家庭再無須「搶外傭」。

陳國基稱，香港是國際金融和貿易中心，明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但政府必須在抗疫路上審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將得不償失。他強調，在抗疫路上，政府絕不「躺平」，0+3安排是政府經內部仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後所踏出的重要一步，認為目前0+3是最恰當的安排，但會繼續秉持「科學為本」和「精準抗疫」的原則，在合適的時候推出合適的措施，與各界穩中求進。

0+3安排是在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力、盡量給予社會最大動能和經濟活力的一大措施，為商界人士帶來更大便利。

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責任編輯：李榮忠