  • 29°C
香港時間 : 20221009日 (週日) 12:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】稻香再推阿拉斯加蟹宴　每席3,388元包2隻蟹、鮑魚雞煲等8道菜

社會 11:30 2022/10/09

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

阿拉斯加長腳蟹富貴宴。（稻香集團圖片）

第二階段第二輪消費券月初起派發，稻香集團再推阿拉斯加長腳蟹宴，包1至2隻約重3斤半的長腳蟹、鮑魚雞煲、花膠羹等8道菜式，星期一至四一席3,388元，半席1,698元；星期五、周末及公眾假期每席加300元，半席加150元。

踏入10月，為阿拉斯加長腳蟹最肥美當造的季節，蟹肉特別鮮嫩肥美，扎實彈牙，既清甜又滿口鹹鮮味，稻香集團再度推出阿拉斯加長腳蟹富貴宴，一席會有2隻阿拉斯加蟹，每隻約重3斤半，若總重量超過7斤，超出之斤両將按當日分店售價額外收費；如惠顧半席所有食品份量減半，但魚鮮會原條提供。菜單詳情: https://url24.top/rQYLX

蟹宴餐單。

優惠適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店，上午11時起供應。只適用於堂食散座，不適用於廳房及外賣。升級廳房須另外收購500元，套餐價格已包加一及茗茶。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【超市情報】惠康百佳本周優惠一網打盡　焦點：$39即搶香印提子500克
11:38 2022/10/07
【超市情報】惠康百佳本周優惠一網打盡　焦點：$39即搶香印提子500克
【限時優惠】嘉士伯大角咀10月暢飲放送 　人均消費滿$150可盡情飲2小時【內附連結】
12:33 2022/10/07
【限時優惠】嘉士伯大角咀10月暢飲放送 　人均消費滿$150可盡情飲2小時【內附連結】
【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】
14:08 2022/10/07
【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】

你可能感興趣

【超市情報】惠康百佳本周優惠一網打盡　焦點：$39即搶香印提子500克
11:38 2022/10/07
【超市情報】惠康百佳本周優惠一網打盡　焦點：$39即搶香印提子500克
【限時優惠】嘉士伯大角咀10月暢飲放送 　人均消費滿$150可盡情飲2小時【內附連結】
12:33 2022/10/07
【限時優惠】嘉士伯大角咀10月暢飲放送 　人均消費滿$150可盡情飲2小時【內附連結】
【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】
14:08 2022/10/07
【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】
食品 菜式 餐廳情報 著數優惠 電子消費券 美食 阿拉斯加

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
12:21 2022/10/08
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
【暈倒猝死】香港仔47歲女子家中暈倒　5歲女兒急報案惜終返魂乏術
16:14 2022/10/08
【暈倒猝死】香港仔47歲女子家中暈倒　5歲女兒急報案惜終返魂乏術
【兩性關係】人夫偷食6年小三要求每次完事收$1200　正室崩潰告上法庭索償
13:01 2022/10/08
【兩性關係】人夫偷食6年小三要求每次完事收$1200　正室崩潰告上法庭索償