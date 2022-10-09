【美食速報】稻香再推阿拉斯加蟹宴　每席3,388元包2隻蟹、鮑魚雞煲等8道菜

▲ 阿拉斯加長腳蟹富貴宴。（稻香集團圖片）

第二階段第二輪消費券月初起派發，稻香集團再推阿拉斯加長腳蟹宴，包1至2隻約重3斤半的長腳蟹、鮑魚雞煲、花膠羹等8道菜式，星期一至四一席3,388元，半席1,698元；星期五、周末及公眾假期每席加300元，半席加150元。

踏入10月，為阿拉斯加長腳蟹最肥美當造的季節，蟹肉特別鮮嫩肥美，扎實彈牙，既清甜又滿口鹹鮮味，稻香集團再度推出阿拉斯加長腳蟹富貴宴，一席會有2隻阿拉斯加蟹，每隻約重3斤半，若總重量超過7斤，超出之斤両將按當日分店售價額外收費；如惠顧半席所有食品份量減半，但魚鮮會原條提供。菜單詳情: https://url24.top/rQYLX

▲ 蟹宴餐單。

優惠適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店，上午11時起供應。只適用於堂食散座，不適用於廳房及外賣。升級廳房須另外收購500元，套餐價格已包加一及茗茶。

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記者：陳麗娜