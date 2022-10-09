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【打擊罪案】警方東九龍交通執法拘3人　24歲仔九龍灣高速行駛多次超車涉危駕

社會 11:48 2022/10/09

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警方東九龍交通執法拘3人，24歲仔九龍灣高速行駛多次超車涉危駕。（警方提供）

東九龍總區交通部人員昨日（8日）在區內展開「追捕者」的打擊酒後駕駛及危險駕駛行動，行動中拘捕3人涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛」。

警方在巡邏期間發現一輛私家車在觀塘繞道西行近九龍灣高速行駛，其間多次超車，漠視其他道路使用者的安全，遂上前截查。經調查後，人員拘捕一名24歲姓林本地男司機，涉嫌「危險駕駛」。

另外，警方亦在行動中，以涉嫌「酒後駕駛」拘捕兩名年齡介乎33至55歲本地男司機。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

警方提醒駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，有機會引致嚴重交通意外，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌，切勿以身試法。

另外，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。

警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

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責任編輯：李榮忠

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