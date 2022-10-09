【丹麥皇室】揭丹麥女王撤4孫頭銜原因　傳二王子勾引大嫂借醉強吻未遂

▲ 丹麥二王子被傳出戀上大嫂，更曾借醉強吻未遂，三角關係十分混亂，導致丹麥女王撤消4名皇孫的頭銜。

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）近日以「讓孩子回歸正常生活」為由，解除53歲次子約阿基姆王子（Prince Joachim）4名子女的殿下頭銜，引起外界揣測。有西班牙媒體揭開箇中原因，約阿基姆王子一直迷戀大嫂儲妃瑪麗（Crown Princess Mary），有瑞典媒體更曾刊登，聲稱約阿基姆王子試圖強吻嫂子的照片。

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西班牙雜誌《浮華機密》（Vanitatis Elconfidencial）報道，王儲弗雷德里克王子（Prince Frederik）與妻子瑪麗儲妃（Mary）於2004年結婚，不久後就傳出約阿基姆王子愛上大嫂，導致與哥哥雷德里克王子不和。

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再婚娶與大嫂相像女孩

約阿基姆王子與前妻文雅麗離婚後，為了抑壓對大嫂的愛意，約阿基姆王子於2007年迎娶與對方姓名及外表相似的法國女孩瑪麗（Princess Marie），令傳聞甚囂塵上，可是瑪麗仍未能代替大嫂在他心中的地位。

瑞典女性周刊《Svensk Damtidning》曾刊登一張照片，報道指約阿基姆王子在皇家衛隊晚會上飲醉酒，竟試圖強吻大嫂，據悉儲妃瑪麗保持儀態移開身體避開，盡量保持微笑，但約阿基姆妻子目睹整個過程，表現相當尷尬。

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《浮華機密》又指出，丹麥女王曾命令盡快解決三角關係，更要求他們一同出席公開活動，以行動向外界表現出家庭和諧。

4子女被解除殿下頭銜

早前丹麥女王下令，約阿基姆王子所生的4名王子公主，從2023年1月起被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency），但4人在王位繼承順位維持不變，分別位列第7至第10位。

▲ 丹麥皇室四角關係好複雜。（丹麥皇室IG圖片）

其中約阿基姆王子與前妻文雅麗育有23歲長子尼古拉王子（Prince Nikolai）與20歲次子菲力斯王子（Felix）。再婚後，他與瑪麗王妃再誕下現年13歲的亨利王子（Henrik）與10歲的雅典娜公主（Athena）。

約阿基姆王子批評皇室，此舉是懲罰他的4名子女，雖然王室堅稱很久之前已有相關決定，但約阿基姆強調，自己是消息公布前5日才得知此事，「我們都很難過，看到自己的孩子被如此對待。」而23歲尼古拉王子接受丹麥媒體訪問時也表示，對女王的決定感到震驚和困惑。

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責任編輯︰林綺玲