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【開心無敵獎門人】Jumbo玩啜乒乓被讚「好識啜」　獎門人怕內容踩界急嗌停遊戲【多圖】

娛樂 15:18 2022/10/09

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《開心無敵獎門人》

TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》在今晚（10月9日）播出一集繼續由「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩，以及「新獎老」林秀怡和徐文浩任主持。

至於嘉賓有台慶劇《美麗戰場》一眾演員，分別為「美麗隊」陳山聰、陳瀅、陳曉華、何依婷、林景程、魯振順、蔡康年、關嘉敏、葉蒨文、葉泓聲（Gordon），以及「戰場隊」林盛斌（Bob）、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、丁子朗、黎芷珊、曾淑雅（Jumbo）、王菲、戴耀明、李紹堅，《美麗戰場》監製葉念琛亦有現身撐場。

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女神齊玩經典遊戲

首個遊戲「開心無敵啜乒乓」內，兩隊「女神」陳瀅、Jumbo、葉蒨文、朱晨麗、何依婷及關嘉敏傾巢而出落力「啜」，有人索樣依舊、有人失晒儀態，相當有趣；其中遭Bob挾持啜波搶分的Jumbo，百發百中的口技獲李紹堅大讚「好識啜」，嘉樂見狀亦忍不住搞笑謂：「留個電話畀我！」

接著「開心無敵呼拉圈」，育有兩歲兒子Jaco的山聰及何依婷對決「四孩之父」Bob及Jumbo；因抱B練出好腰力好臂力的山聰以近乎「光速」狂揈依婷，被任由擺布的依婷嚇到全程奪命狂呼。

另一邊廂身高1.74米的Jumbo一開波已慘遭拋落地，出盡奶力狂揈仍零進展的Bob攰到乸埋口面大叫：「你要郁架！」結果Jumbo生擒人夫Bob瘋狂爬圈圈，回復輕鬆的Bob即笑言：「呢個遊戲都幾好玩喎！」引來全場笑到碌地。及後，朱晨麗接力與Bob上演「示範賽」，惟表現勁遴迍（論盡）更差點仆落地。

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辣辣壽司變辣辣壽桃包 

是集「辣辣壽司邊個食」大玩新意思，將辣辣壽司改為「加料」壽桃包，包括有指天椒、麻辣及 Wasabi 等口味，非常過癮。繼之前一集被逼連吞 3 件辣辣壽司致噴鼻血後，Bob本集再慘遭隊友蔣家旻、Jumbo 等「陷害」，被「質」到滿口都是食剩的辣辣壽桃包，更辣到他標冷汗，場面搞笑。

之後兩位人夫Bob與山聰玩「開心無敵拍拍拍」時，瘋狂喪爆「有味」答案互相傷害，搞到連獎門人都看不過眼煞停比賽：「你呢兩條友吖，我都唔知出唔出到街！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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曾志偉 關嘉敏 陳瀅 曾淑雅 葉蒨文（演員） 何依婷 朱晨麗 錢嘉樂 獎門人 美麗戰場

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