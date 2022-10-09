【世界桌球大師賽】傅家俊決賽對決世一奧蘇利雲　兩人一共交手30次

▲ 傅家俊決賽對決世一奧蘇利雲，今晚7點撐港將。（Facebook 香港世界桌球大師賽 Hong Kong Masters）

「香港世界桌球大師賽2022」今晚7時將舉行決賽，由本地桌球「神奇小子」傅家俊對決世界排名第1的奧蘇利雲，賽事採11局6勝制。

傅家俊昨日在4強對決四屆世界冠軍「巫師」希堅斯（John Higgins）上演驚天大逆轉，傅家俊在全場落後劣勢下，上演逆轉戲碼，末段連贏2局，氣勢如虹下，直戰至最後第11局，更打出今屆賽事第一個147單桿滿分，終以6比5奠定勝局。賽後傅家俊直言：「好高興能為主場觀眾做一點事情！」

至於對手世界排名第1的「火箭」奧蘇利雲，早前因手臂傷患致狀態低迷，惟在今屆賽事找回手感，先後淘汰吳安儀及「墨爾本機器」羅拔臣（Neil Robertson）。

奧蘇利雲昨日在紅館與羅拔臣鬥法至10時多，但奧蘇利雲今日就在社交平台發布到西貢「晨操」，晨跑麥理浩徑第一段11公里。

香港世界桌球大師賽官方社交平台指，傅家俊與奧蘇利雲兩人過往對戰30次，以奧蘇利雲勝出其中18次領先對賽往績，但對上一次二人碰頭的2019年世界格林披治桌球賽中傅家俊就以4:2擊敗奧蘇利雲，晉級16強。

傅家俊首次對陣奧蘇利雲是在1998年格蘭披治賽，當年傅家俊以20歲之齡首戰職業排名賽，在16強爆冷將當時世界排名第3位的奧蘇利雲踢出局，惟最終不敵李爾（Stephen Lee）屈居亞軍，但亦因這次比賽一戰成名。

另外，今日下午亦會進行表演賽，由4位世界級球手羅拔臣、沙比、卓林普、希堅斯，對戰4位本地桌球新星，賽事共有8局，而每對球手將會對賽2局。

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記者：李榮忠