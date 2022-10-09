【聲夢傳奇】男友家族遭入稟破產被指豪門夢碎　王灝兒願相扶持：我哋講心唔講金

▲ JW強調跟男友一直相互扶持。

歌手JW王灝兒早前於劇集《痞子殿下》首次擔任重要角色，劇集口碑更不錯，事業得意之際，JW跟男友卻要面對挑戰！

事緣JW男友葉韋彤跟父母遭一間財資公司入稟高等法院申請破產，事件發生後JW一直未有作出回廳，直至昨日（10月8日）現身荃灣出席活動，JW強調跟男友一直相互扶持，大家講心唔講金。

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▲ JW日都前出席公開活動。

JW重情重義

席間媒體問及其男友Tarzan心情如何，JW表示男友心情還好，笑言有她這個「開心果」在旁，JW續說跟男友生活如常，她會繼續努力工作，強調家族破產一事未有影響感情。她說：「有咩事有大家在身邊，無需要講咁多。」

對於網民嘲她做12億豪門新抱夢碎，JW謂也有觀看新聞，網民說他「泊錯岸」，她謂「自己並非一架船」，沒想過「上岸」，JW不在意外界睇法，她說最重要跟男友多年來都互相支持。

▲ JW跟男友Tarzan相戀近五年。（取自instagram）

現以事業為重

JW曾訪問表示與男人已到適婚年齡，視對方為終身伴侶，至於婚期可會受事件而延遲，JW謂現在事業為先，加上將開拍《痞子殿下2》和推出新歌，要為事業努力衝刺。

她跟男友Tarzan沒有結婚限期，現在醫學發達，遲點生小孩也沒所謂。

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與男友感情好

JW王灝兒跟男友Tarzan相戀近5年，二人不時在社交平台放閃，亦令葉氏豪宅曝光。包括JW曾上載於男友家打乒乓球的影片，闊落的空間放一張大型乒乓球桌完全不成問題。

另外，豪宅內設有私人影院，而喜愛Marvel的二人也為家中添置不同擺設及裝飾。

而JW亦一早融入男方家庭，她曾經陪Tarzan媽媽去馬場，觀賞男方家族名下的愛駒出賽，另外又出席男方朋友和家人的聚會，而JW曾大讚Tarzan細心，早已認定對方。

不過據悉此豪宅已在去年賣出套現。

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