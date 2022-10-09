【震撼教育】9歲仔厭倦返學寧願返工　被爸爸帶去地盤體驗一日半即後悔

▲ 內地有名9歲男童厭倦返學，表示寧願返工，被爸爸帶去地盤體驗。

內地有名9歲男童不愛讀書，家人勸極都無心向學，更主動說寧願工作，從事地盤工的爸爸，就趁假期來一場震撼教育，帶阿仔體驗一下做職安真漢子。兒子主要搬運廢鋼筋，工作體驗一日半後隨即後悔，說要回去讀書。

小四生不讀書寧願工作

綜合內地傳媒報道，本月初在廣東深圳，有名9歲男孩不願意讀書被爸爸帶到地盤撿廢鋼筋。男孩爸爸楊先生和妻子在廣東打工，小四生兒子在湖南永州老家由老人家照顧，最近他不愛學習，不聽老師和老人家勸說，表示寧願工作，「寧願吃打工的苦也不想再吃學習的苦」。爸爸趁國慶節假期返老家，聽到兒子這樣說時都感到慌張，決定採取另類教育。

▲ 爸爸帶不想返學的兒子去打工。（微博圖片）

楊父無奈之下，想到不如跟兒子去體驗一下打工生活，來個震憾教育讓兒子知難而退。當刻，兒子沒有被嚇怕，很快執好行李隨爸爸去深圳。爸爸沒想過兒子真的應承去打工，

最初我沒想帶他出來，但我準備返回深圳時，他收拾東西比我收拾得還快。

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搬廢鋼筋砸到腳

爸爸向傳媒解釋，由於在假期期間，工地沒有正式開工，父子在10月3日到達深圳，第二天就為兒子找來了工裝和安全帽，安排他每天搬一些廢鋼筋，體驗打工生活。直至工作了一日半，在5日下午，兒子就哭著向爸爸說要回去繼續讀書。

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爸爸有拍片記錄兒子打工的情況，見兒子身穿工作背心，頭戴安全帽，在放滿鋼筋的地盤搬一些鋼筋，男童更痛哭，原來他跟爸爸說被鋼筋砸到腳了，楊父沒有安慰兒子，嚴厲地說：

吃讀書的苦還是吃工地的苦？你砸到腳關我甚麼事？上工地誰不砸腳？⋯⋯這就是你想要的生活？

體驗過後才明白

兒子明白打工辛苦，爸爸再問兒子工作抑或讀書好，兒子說「讀書好」，爸爸追問是否確實，兒子回應「確實」。在10月7日，楊父將兒子送回了湖南老家，翌日兒子開始正常學習生活。

有關影片引起網民熱議，網友大讚是很好的教育方式，「很多道理都是體驗過後才明白」、「不吃讀書的苦就吃生活的苦是現實」、「讓孩子體驗生活的方式真是太對了」等，另外有網友認為條條大路通羅馬，不贊成這樣教育，有感任何工作都值得尊重，包括職安真漢子。「父親怎麼不告訴他工地老手月入2萬，普通大學生幾千塊」。

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責任編輯︰王明芳