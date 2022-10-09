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【騙案集團】警方搗破電騙集團拘12人　涉全港95宗案騙款達450萬元

社會 13:31 2022/10/09

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警方搗破電話騙案集團拘12人，涉全港95宗案騙款達450萬元。（曾秋文攝）

新界南警方採取代號「狙剿」行動，打擊騙案集團，行動中拘捕11男1女(15-34歲)。12名被捕人涉及「串謀詐騙」、「藏有攻擊性武器」及「藏毒」等罪被扣查，部份人有黑社會背景。

新界南重案組總督察伍文豪表示，騙案集團主要以「低息貸款」及「猜猜我是誰」兩種手法騙取受害人金錢，騙徒會假扮銀行職員向有興趣貸款的受害人訛聲可以用低息借出貸款，但必需受害人交出保證金，最後騙徒便會消失，而另一種「猜猜我是誰」騙案大部份針對長者，騙徒會假扮受害人的親屬，聲稱干犯刑事罪行急需保釋金，當中有14名受害人(56-89歲)被騙去110萬元。

新界南警方刑事部在本月7日首先拘捕2名正向一位受害人收取騙款的男子，另外警方在名區再拘捕多集團10人，估計他們涉及全港95宗的電話騙案，涉款港幣450萬元。行動中警方在一會所的派對房間檢獲2支氣槍，小量毒品及支票簿等。

警方表示拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

涉案證物。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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