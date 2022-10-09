【禍從眼入】女子長期戴隱形眼鏡洗澡　慘遭感染最終被摘除左眼球

▲ 英國一名女子因長期戴隱形眼鏡洗澡，遭到微生物感染，最終被摘除左眼球。

戴隱形眼鏡必須注意眼晴健康！英國一名女子洗澡時有戴著隱形眼鏡的習慣，導致自來水中的變形蟲侵入了她的左眼，視力開始急速惡化，最後更不幸被摘除眼球。所以她公開自身經歷警惕大眾，並呼籲隱形眼鏡商家將警告標語貼於包裝上。

據英國《獨立報》報道，54歲已為人祖母的Marie Mason，分享自己於2015年時，首次留意到自己的眼睛不對勁，似乎有異物西黏在她的眼角膜上。其後，她的視力開始惡化，大驚下緊急求醫。

受自來水中微生物感染

經醫生診斷後，Marie確診患「棘阿米巴角膜炎」，是種罕見但具傳染性的微生物，一旦受感染，有機會導致失明。醫生推斷，她洗澡時沒有除下可重複使用的隱形眼鏡，導致左眼球遭受自來水中的微生物感染，視力嚴重惡化，最後醫生斷定需要摘除左眼球。

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自從視力受損後，Marie的日常生活及工作大受影響。為了減輕痛苦症狀，她需要每星期最少兩三次到醫院覆診、做手術及長期服藥，惟有辭去原本的工作。儘管現在失去了左眼，她仍樂觀努力生活。

Marie公開自身經歷，呼籲隱形眼鏡製造商能在包裝上貼上警告標語，讓更多人知道正確使用隱形眼鏡的重要性；而大眾也不要戴隱形眼鏡洗澡，或者洗手後觸摸隱形眼鏡，她不希望有人發生同類型事件，「必須小心水」。

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責任編輯︰羅嘉欣