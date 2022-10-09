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【過渡性房屋】荃灣220伙過渡屋明年第二季落成　人均居住面積約75呎

社會 15:33 2022/10/09

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（香港社區組織協會圖片）

香港社區組織協會（SoCO）早前向政府租用一幅近石蔭的閒置土地，計劃建220伙過渡屋，項目名為「喜盈」，明年第二季落成。SoCO今日（9日）展示示範單位，並向政府提出房屋政策建議。

「喜盈」位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界，共提供216個1至2人單位、4個3至6人家庭和無障礙單位，供700人居住。項目對象主要為申請公屋已有3年的人士或家庭，並以原居於荃灣及葵青不適切居所的居民優先；項目提供至少2年租住期，租金訂為每月家庭入息的4分1或收取綜援最高租金津貼。

SoCO指出，由於項目位處位置原為高鐵地盤，土地曾經進行隧道挖掘及回填，加上周邊以鄉村式發展為主，原有供電難供220個新建單位使用，工程需額外興建電力變壓房並進行更多前期勘察工程。另外，由於以上原因，興建單位要以細單位為主。

「喜盈」每個單位設有特大窗戶，加強採光及通風，設有獨立廚廁、基本裝修及消防設備，人均居住面積不少於75呎。

項目部份用地會規劃成共用休憩空間，添置戶外休憩及康健設施，如小型球場、棋枱等，加強居民社交互動。

SoCO認為，現時房屋供應緊張，政府應加強發展過渡屋，包括：

  • 將過渡性房屋納入長遠房屋策略
  • 並訂下興建指標
  • 建議房委會及房協加入建過渡屋，並增加大家庭單位供應
  • 放寬申請限制，容許申請公屋已有一年的長者申請過渡性房屋

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記者：陳梓蔚

 

 

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