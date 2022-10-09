【飯戲攻心】黃子華電影取代星爺《功夫》成香港最賣座喜劇　鄧麗欣稱票房7千萬公開泳照

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的《飯戲攻心》票房勢如破竹衝破6,128萬元，成香港史上最賣座港產片票房第5位，亦取代周星馳《功夫》，成為香港最賣座喜劇。

現在香港電影史上最賣座華語電影票房冠軍是暫收6743萬元的《明日戰記》，不過《飯戲攻心》不斷追近，即可說是古天樂與黃子華兩大男神大戰。

而《飯戲攻心》在本週末繼續馬不停蹄謝票谷票房，昨日（10月8日）陳詠燊、Stephy及陳湛文出席「Stephy工廠妹特典謝票場」，現場有不少影迷都有響應紮上孖辮出席，當中更有男影迷紮出兩條小天線，非常可愛。

【飯戲攻心】22年前Stephy與黃子華同登《Yes！》封面 凍齡鄧麗欣校草初戀再被翻出

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對於票房破6,000萬元，Stephy率先表示：「非常之開心，要感謝每一位入場的觀眾，知道大家不止入場一次，希望破6,000萬後票房仍會繼續上升。」Sunny續感謝：「多謝所有觀眾支持，希望可以繼續打上去，證明香港電影係得嘅。」

陳湛文則講到：「好期待知道一個人最多可以睇多少次，知道有人睇足廿幾次，未知接下來會否出現四十多次。」Sunny笑指睇四十次的話非常值得得到Stephy的親吻，而且Stephy自《飯戲攻心》破4,000萬起的謝票已「唔着褲」，期望Stephy履行分享泳衣照。

其實上Stephy早前曾提及《飯戲攻心》票房6,000萬便分享泳衣照，她笑言：「原來話咁快就過6,000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7,000萬才分享。」一旁的陳湛文教Stephy分享玩浮潛的照片頂替泳照，不過就遭Sunny訓示不應該，場面十分搞笑。

最後對於票房有此佳績，Sunny說：「不認為要訂一個目標，我們盡自己所能，努力去謝票、宣傳，希望大家繼續撐，就看看我們可以走到多遠。」

對於《飯戲攻心》登上香港史上港產片喜劇票房冠軍，Stephy聽到消息後都嘩出聲，而Sunny說：「其實一開始可以跟不同前輩的電影在同一個榜中已經很感動，因為我們都是一直看這些電影成長，同時吸收了很多養份去做創作，感動的同時亦鞭策我們日後要做得更好，去報答觀眾的支持。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

明禎回應子華

至於男主角黃子華，在個人facebook專頁「黃子華 - 子華本部」幽默地寫道：

白衣人問：票房毒藥先生，六千萬，可解咒否？

毒男：一日毒藥，一生毒名。

白：那是無解了（起身離去）

毒男：（慌忙放下枕頭大叫）災多孖爹，除非⋯除非有三千童男童女默禱：親多個好多嘢，七星連珠一線排開⋯⋯

白衣人斬斷他：時間到了。

毒藥先生把舌頭長長的伸出來，白衣人放了不知名的幾顆💊在上面，轉身離去。

毒藥先生有滋有味地咬著💊，喃喃自語：

親多個，好多嘢⋯⋯

女神林明禎留言：「bb好有文彩meow meow要回來了 親一個好嘢嘢」

▲ 《乜代宗師》

真正吐氣揚眉

其實子華過往一直被指為票房毒藥，因為就算他已成為子華神，每次開棟篤笑都一票難求、參演的劇集收視爆燈，但其主演電影的票房一律不理想，在2006年《情意拳拳》票房僅收138萬元、2007年《嚦咕嚦咕對對碰》票房333萬元後，一度意興闌珊，只客串演電影。

直到2018年《棟篤特工》及2020年《乜代宗師》分別票房4525萬及2960萬才終於算是打破票房毒藥的命運，不過以上兩片口碑頗差，甚至被視為爛片中的爛片。直到今次《飯戲攻心》，不只有票房同時也有口碑，可說是真正吐氣揚眉。

最新影片推介：