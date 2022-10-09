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【新冠疫苗】港府收到復必泰加強針申請　須待顧問專家委員會審視

社會 15:45 2022/10/09

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港府已收到復必泰加強針申請，須待顧問專家委員會審視（資料圖片）

Omicorm變種病毒新亞型BA.4或BA.5個案已佔本地個案逾9成，為本港主流病毒株，惟現時本港提供兩款疫苗為針對原始病毒株研發。港府回覆TOPick查詢時證實，已收到復必泰BioNTech正針對Omicron變異病毒株BA.4/5研發雙價新冠疫苗加強針的認可申請，待完成審核提供的相關資料後，會交予顧問專家委員會審視，並指目前未有確實時間表相關疫苗何時供港。

政府表示，一直與有關的疫苗製造商積極跟進，致力爭取針對Omicorn 變異病毒株的雙價新冠疫苗加強針盡快供港，但目前未有確實時間表。根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），醫務衞生局局長可應疫苗製造商或其代理、入口或批發商申請，須在顧及顧問專家委員會的意見下，考慮疫苗的安全性、效能及質素，批准認可新冠疫苗在香港於緊急情況下作指明目的。衞生署是負責提供專業及行政支援。

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記者：鄧凱文


 

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