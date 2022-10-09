【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被補獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」

▲ 年僅22歲的吳卓林被影到身在加拿大多倫多，像個「流浪漢」般排隊領取免費食物。

前亞姐吳綺莉（Elaine）多年來母兼父職，獨力把女兒吳卓林撫養成人，可是卓林結識了同性伴侶Andi後，兩母女的關係變得惡劣，卓林與Andi離家出走到加拿大，2018年在當地結婚。近日有網友在多倫多野生捕獲卓林排隊領免費食物，整個人看來寒酸，更被指似足流浪漢。

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從多張相片中可見，留有一頭中短髮的卓林，身穿簡單長外套配棉褲，腳上穿的鞋子有點骯髒，整個人看起來沒精打采似的，網友形容她似「流浪漢」。

當日卓林與一眾上年紀的女士排隊等候領取免費食物，卓林準備了一個大空袋放在地上，相信是準備盛載食物，難免令人懷疑她在加拿大的生活潦倒。

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被傳在加國唐人街餐館打工

過往卓林與同性伴侶Andi經常孖公仔出巡，但相中未見Andi蹤影；有網民爆料指，卓林正在加拿大唐人街一家餐館打工，但只能勉強維持生活。有網民留言指她貴為「國際巨星」成龍的女兒，卻過著令人心酸的生活，戥她可憐，希望她能爭氣。

2018年，當時19歲的卓林與年長12歲的外籍KOL Andi離家出走，到加拿大結婚，出走前吳綺莉已大力指責Andi好食懶飛教壞卓林，更曾回家偷竊，令到兩母女的關係變差。

▲ 吳綺莉兩母女此情不再。（微博圖片）

吳綺莉力數Andi 6宗罪

多年來吳綺莉曾向女兒作出經濟支援，嘗試釋出善意破冰，惟母女關係未有好轉，吳綺莉月前在微博上再次狂數Andi 6宗罪︰慫恿卓林中斷學業、教卓林扮慘博同情、擅自拿走及變賣吳綺莉家中物品、刻意引人注目又怪罪於吳綺莉、不工作要求長輩資助，以及問吳綺莉「為甚麼還活著」。

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網民紛紛安慰她，待卓林長大了就會明白，叫她要好好照顧自己。自從卓林離家後，吳綺莉開始養貓有精神寄託。她也身兼多職養家，據悉她已考獲保險牌，間中會拍攝劇集及做主持，早前她參演ViuTV新劇《太平紋身店》時接受TOPick專訪，她表示現在更覺得親情的可貴：

年青時不看重親情及友情，現在要活在當下，珍惜身邊擁有的。

她提到卓林時，表明已沒有聯繫多時，明白自己沒法強求修補母女關係，她說：「順其自然吧，讓她在外面闖闖，她想回家時就自然返來，我不會去多想了，好多事情也難以預計，就如疫情一樣。」

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責任編輯︰王明芳