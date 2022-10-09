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吳秋北不點名批評部分議員近日表演「猴戲」嘩眾取寵　江玉歡：保留追究權利

政治 16:41 2022/10/09

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吳秋北和江玉歡早在7月合開辦事處。（江玉歡Facebook圖片）

政府廢除2萬多張免針紙，立法會議員江玉歡連日促交代法律理據，引起熱議，政務司司長陳國基、行政會議成員湯家驊日前分別發文反駁，至昨日，再多一位行會成員疑似加入「戰團」。

行會成員、工聯會吳秋北昨日在社交平台以《新時代政治生態下不需要嘩眾取寵的「猴戲」》為題撰文，不點名批評落實愛國者治港後，「出位」歪風大有再掀風雲之勢，指近日部分議員的「表演」，不得不引為警惕。

江玉歡聞言寫長文反擊，認為「明眼人也知道時對本人的批評。」又質問吳秋北作為行會成員，其批評是否代表政府之意。江玉歡強調，自己作為律師和立會議員，面對誹謗式的不實質控當然亦會保留一切追究的權利。

兩篇文章近日在建制圈子傳閱，議論紛紛，民建聯立法會議員郭玲麗則分別在二人帖子下點讚。值得一提的是，其實吳秋北和江玉歡早在今年7月，合開聯合辦事處，當時吳秋北形容江玉歡是「好拍擋」，相信她的法律知識將有助推展勞工維權，為市民做事。

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撰文 : 傅流螢

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