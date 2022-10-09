【昏迷媽媽】孕婦慘遭家暴成植物人卧床逾1年　看見10個月大兒子難過流淚

▲ 馬來西亞一名孕婦去年慘遭家暴，成植物人卧床逾1年。

去年5月，馬來西亞一名孕婦慘遭家暴，被丈夫毆打重傷昏迷入院成植物人，至今卧床逾1年，涉事丈夫畏罪潛逃，留下昏迷老婆及10個月大男嬰。植物婦人的妹妹現時照顧著家姐及外甥，她近日發放姐姐的近照，令人心痛。

據星洲網的報道，43歲女子嘉希達本是名公務員，去年5月初遭38歲丈夫毆打，造成腦部嚴重出血陷入昏迷，其脊椎、額骨和面部嚴重受傷，至今卧床1年多。

最新影片：

孕婦遭丈夫毆打陷昏迷

日前，其妹妹法芝雅在TikTok分享姐姐的回顧短片，包括其婚照，以及上傳了姐姐躺在床上動彈不得的近照，稱姐姐因為遭到丈夫毆打，導致頜骨骨折，頭骨也需要被切除，受到嚴重的傷害，變成如今這個模樣。有關帖文獲超過100萬名網民關注，網民表示同情及望嘉希達能早日康復。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

妹妹指出目前與家姐同住，她負責照顧姐姐之餘，也照顧和養育姐姐的10個月大的兒子。姐姐現在的身體出現了很多變化，被打傷已經不像以前了。家暴帶走了姐姐的歡樂，也帶走一家的幸福，是上天給予的考驗。

現時嘉希達狀況並沒有甚麼進展，亦因長期臥床致身體硬化，需11月送到康復醫院，交由醫護去檢查及觀察。

望見10個月大兒子流淚

至於嘉希達的兒子情況，妹妹直言10個月大的外甥仍無法學坐，發展遲緩，因為他的骨頭還軟，今個月中開始需要進行物理治療。

而妹妹有時候會將外甥放在姐姐身邊，姐姐似是看見兒子，偶爾會流淚，可能感到難過，不過她只能流淚而無法用說話及動作去表達更多，依然躺臥床無法給很大的反應，聽到說話會哭。

據報道，嘉希達於2021年5月5日在柔佛新山遭丈夫毆打重傷入院，當日法芝雅接獲姐夫的來電指和姐姐發生衝突，爭執中將姐姐推到，妹妹翌日到醫院探望姐姐，才發現嚴重性，姐姐腦部嚴重出血，進行12個小時的腦部手術後處於昏迷狀態。當時，妹妹難以接受，指姐姐性格溫馴，才宣布懷有首胎的喜訊，沒想到會遭到姐夫下毒手。而嘉希達丈夫似畏罪潛逃失去蹤影。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳