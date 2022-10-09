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【財爺網誌】陳茂波：疫情拖累本港全球金融中心指數　與新加坡比較毋須妄自菲薄

政治 16:32 2022/10/09

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

新加坡被視為本港金融業的主要競爭對手，財政司司長陳茂波今日（9日）在網誌撰文，引述本港及新加坡金融市場數據稱，香港一直在競爭中發展與成長，認為香港毋須妄自菲薄，也不用迴避不足，只須實事求是、針對性地制定有效對策，進一步提升本港金融市場的競爭力。

由英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院自2007年起進行的全球金融中心指數，香港大部份時間位列全球第三，上月出爐的最新報告中則下跌了一級至第四位。陳茂波指，細看當中內容，香港總得分實際上增加了10分，比首兩位的紐約和倫敦得分升幅為多。陳茂波表示，疫情限制了本港對外往還，也許影響了很多金融從業員對香港的總體印象，拖累了相關評分及整體排名。儘管如此，報告反映香港在銀行、保險、專業服務及貿易等環節仍然擁有相當優勢。

他續指，首兩位的紐約和倫敦也由以往大幅領先其他對手，到近年相關領先幅度正逐步收窄，可見其他金融中心都不斷進步，國際競爭甚為激烈。

陳茂波指出，香港的金融服務市場有著顯著的規模優勢，其經濟貢獻在2020年達760億美元，相等於本地生產總值的23%，規模是新加坡的1.5倍（約490億美元）。以去年數字計，港股市值超過42萬億、合共有2500多家上市公司，分別比新加坡高出七倍及兩倍七；港股去年全年總成交額為41萬億港元，為歷年新高，與新加坡僅1.9萬億港元相比，高出超過20倍。

另外，國際金融領袖投資峰會即將於11月初舉行，陳茂波指，相關的籌辦工作正進行得如火如荼，稱外間的反應非常正面積極，由於不少與會者向我們反映峰會會議僅得一天，有點意猶未盡，也有不少未能出席峰會的朋友希望有機會參與此項盛事。有見及此，金管局將聯同金融學院於峰會翌日（即11月3日）增辦一場「國際投資對話」研討會，題目為《投資於風雲變幻時》。

陳茂波又說，抵港人士的隔離及檢疫安排放寬至「0+3」，為整個社會的復常邁出重要的一大步，在風險可控的前提下大大減低了跨境出行的不便，有助恢復國際社會對香港作為對外開放、資金和人員高效流動的國際金融中心的信心，港府亦逐步恢復海外出訪活動，希望盡快加強宣傳香港的發展機遇與潛力，說好香港故事。

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記者：陳葆琳

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