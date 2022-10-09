【新冠疫苗】崔俊明料復必泰加強針最快明年供港　籲勿等待應打4劑疫苗

▲ 藥劑師學會憂冬季爆疫，籲打4劑疫苗勿待加強針（藥劑師學會提供）

香港醫院藥劑師學會最新調查指，有4成7家長表示不用讓子女接種新冠疫苗，主要擔心疫苗副作用更大及不認為疫苗有助預防感染；另有逾9成受訪者未打第4針，因覺得三針已足夠等。對於港府已收到復必泰正針對Omicron變異病毒株BA.4/5研發雙價新冠疫苗加強針的認可申請，學會會長崔俊明預計，最快明年第一季才有加強針供港，但呼籲市民勿等待，應盡快打4針疫苗，因疫情有機會於冬季再爆發，而現時疫苗仍可減低感染BA.2.75和BA.2.75.2後的重症風險。

香港醫院藥劑師學會於過去兩個月訪問506人，當中只有6%，即29人接種了第4針疫苗，不願意接種第四劑疫苗的主要原因，包括覺得三針已足夠（24%）、接種疫苗後亦未能復常（18%）、出現抗疫疲勞（16%）。

另外，學會亦於在上月至今月初，以網上問卷形式訪問147名家長，有四成七（69人）表示沒有或不會讓子女接種新冠疫苗，主要擔心疫苗副作用更大、擔心子女對疫苗成分過敏、不認為疫苗有助預防感染，認為無助社會復常。崔俊明形容情況值得關注。

衞生防護中心近日表示，Omicron BA.2.75令新加坡疫情升溫，憂本港出現相近情况。崔俊明估計Omicron BA.2.75日後有可能取代BA.5成為主流病毒株，而BA.2.75更具傳播性，及對本港現時使用的口服及針劑藥物具有高度抗藥性。

對於港府昨日表示已收到復必泰正針對Omicron變異病毒株BA.4/5研發雙價新冠疫苗加強針的認可申請，並致力爭取相關疫苗供港。崔俊明預計，最快明年第一季才有加強針供港，但呼籲市民勿等待，應盡快打4針疫苗，憂慮今年冬季將爆發下一波由BA.2.75引起的疫情，並強調現時疫苗仍可減低感染BA.2.75和BA.2.75.2後的重症風險。

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記者：鄧凱文