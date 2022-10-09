【航班變動】香港快運就取消部分日本航班致歉　網民留言「以前都成日取消架啦」

▲ 香港快運就取消部分日本航班致，網民留言指情況平常，毋須大驚小怪。（資料圖片）

日本周二（11日）起全面開放自由行，不少市民早前已經搶購機票，即使機票加價貴至數千至近萬元都一樣有捧場客。不過有購買香港快運（HK Express）機票的市民收到通知，航班被取消，涉及多個往來日本航綫，包括東京、大阪、福岡、鹿兒島等。香港快運表示，正檢視2023年的航班計劃，為明年1月15日或之後的部份航班調配時間或取消，若所提供的航班安排不合適，可獲全額退款。

香港快運在電郵指出，旅客可享有一次免費更改航班的服務，但更改須按機位供應而定；所有申請必須在出發前提出，如未有依時辦理登機手續，將不獲豁免有關費用。香港快運亦對受影響旅客致歉。

香港快運解釋，由於正檢視2023年的航班計劃，因此為明年1月15日或之後的部份航班，作出時間上的調配或取消。受影響航班的旅客，會收到SMS短訊或電郵通知，提供其他航班；若未能獲得合適安排，可獲全額退款。

網民指，航空公司更改航班計劃，疫情前時有發生，認為其他市民大驚小怪，「以前都成日cancel架啦，大家太耐無飛唔記得啫」、「三年前經常發生的，今天竟然變成了新聞，笑而不語」。

東瀛遊表示，旅行社現推出的旅遊產品只編排到今年12月底，因此今次改動對旅行社沒有影響。

縱橫遊執行董事袁振寧指，香港快運明年1月分配予旅行社的機位數量少，改動對該社影響有限，隨著機位買賣活動增加，預計相關變更會隨之頻繁，「由宣布放寬抵港檢疫政策到航空公司賣機位，不足一個月時間，有改動都屬合理，不單本地航空公司會有改動，鄰近地區台灣、韓國都會因應需求而改更新航班」，指疫情前航空公司調整及取消航班情況普遍，但像今次大規模改動情況少見，估計與疫情下航空業人手不足有關。

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記者：陳麗娜