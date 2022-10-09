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【最新疫情】今增4,890宗確診　連續4日4,000多宗

社會 16:49 2022/10/09

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今增4,890宗確診，連續4日4,000多宗（陳國峰攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今日（9日）透過新聞稿公布，本港新增4,890宗確診個案，包括4,562宗本地感染個案及328宗輸入個案。另外亦再錄得3宗死亡個案。

328宗輸入個案中，192宗為機場檢測樣本陽性、85宗為第1至3日樣本陽性、47宗為第4至7日樣本陽性、4宗為檢疫中心陽性。與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.7%及93.8%。

院舍新增9宗個案，包括3間安老院舍的4名院友及1名員工，20名院友列為密切接觸者；及3間殘疾人士院舍的4名院友，致14名院友列為密切接觸者。涉及院舍包括元朗博愛醫院賽馬會護理安老院、元朗康德護老院有限公司、大角咀安老院、觀塘香港心理衞生會樂道居、沙田鄰舍輔導會怡欣山莊，及旺角順恩護理院。

因假期，學校沒有新增個案；有2間學校共2班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

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記者：鄧凱文

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