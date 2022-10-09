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【酒店劈價】青衣2間酒店推月租優惠　6,000元起海景房包水電清潔

社會 17:19 2022/10/09

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青逸酒店標準客房 (136 平方呎)

位於青衣的青逸酒店和華逸酒店推出月租開放日優惠，月租開放日會於今日（9日）及 下周日（16 日）早上10時至5時舉行，開放日當日預定華逸酒店，月租由 $6,000起 ，需最少連續入住 180 晚；青逸酒店月租由$7,000起，需最少連續入住 3 個月或以上，上述價錢已連服務費。房型提供家庭相鄰房、商務房和三人房。

酒店接受支付寶、Wechat Pay 及八達通支付方式。房價包水費、電費、管理費、服務費、每10日清潔客房1次、專業洗衣和乾衣服務享9折優惠（磅洗除外）及免費穿梭巴士至青衣及葵芳港鐵站（只限青逸酒店及指定班次）；青逸酒店另提供房間 Wi-Fi、住客亦可免費使用酒店健身室。

酒店鄰近快餐店、超市與便利店，步行約 5 分鐘到小巴站，可往返港鐵青衣站或葵芳站。所有房間望貨櫃碼頭海景。開放日詳情和聯絡資料可參考網頁

月租開放日詳情

  • 月租開放日：2022 年 10 月 9 日及 16 日 (星期日) 舉行
  • 開放時間：10:00 – 17:00
  • 開放周／開放日預約參觀，查詢電話和電郵：2129 1298 / 2129 1688

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責任編輯：陳麗娜

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