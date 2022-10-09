【長新冠】調查指近8成學童染疫後現後遺症　組織籲設「長新冠診所」

▲ 調查指近8成曾染疫學童現長新冠 組織籲設「長新冠診所」（社協提供）

社協與兒童權利關注會最新調查指，近8成曾確診基層學童出現長新冠，最多為記憶力和注意力問題，逾半人有1至3項（50.8%）症狀，約2成兒童分別表示難集中精神學習，平均受影響的時期介乎1至6個月不等；組織建議當局應成立「長新冠診所」，專門處理患有長新冠人士面對的疾病問題，及為患有後遺症的前確診學童提供治療津貼，另制訂處理患有長新冠學童的教學指引等。

社協與兒童權利關注會於8月底至9月中，向120位曾確診的基層學童及家長就確診後遺症（「長新冠」），及對學業成績和生活的影響展開網上問卷調查，當中逾9成表示曾接種新冠疫苗。

調查發現近8成（77.5%）表示出現長新冠，最多兒童面對的後遺症（50.8%）是記憶力和注意力問題（亦稱「腦霧」）、其次是極度疲勞（31.7%）、失眠（28.3%）、極度疲倦（26.7%）、食慾不振（25.8%）、咳嗽（23.3%）等。受訪兒童普遍有1至3項（50.8%）症狀，更有三成半有4項或以上後遺症。

受長新冠困擾，約2成兒童分別表示難集中精神學習、學習時專注力減低、沒有精神長時間學習、沒有力氣作長時間運動；受訪確診兒童更表示出現新冠肺炎後遺症後，平均受影響的時期介乎1至6個月不等，影響學習進度。

社協與兒童權利關注會建議，當局應成立「長新冠診所」，專門處理患有長新冠人士面對的疾病問題，提供一站的距專業服務。

另應就全港曾確診新冠肺炎的學童學習和生活需要進行評估，並善用私營醫療服務人力資源，為患有後遺症的前確診學童提供治療津貼，並安排患有後遺症的前確診學童接受治療，為前確診學童提供額外功課輔導和課後學習支援，設立專門服務計劃支援受確診後遺症影響身心發展的學童，善用現存學生健康服務，系統並持續地監察新冠康復學童的健康情況，適度調整教學課程以配合前確診學童的學習需要。

教育當局應制訂處理患有長新冠學童的教學指引，呼籲各學校掌握校內曾確診新冠肺炎的學童人數，以進一步評估校內患有長新冠學童的人數，以及相應特別學習需要，因應其長新冠症收的多寡和持續程度，制訂個人化的學習計劃，並合理地調整課程及學習考核範圍。

此外，局亦應針對患有新冠後遺症的學童需要，額外提供特別功課輔導班及補課活動，並教育曾確診者如何處理後遺症，以及額外提供特別課後活動支援服。若長新冠學童被診斷患上專注力不足，學校應有合理遷就措施，包括 調整學習範圍、學習數量、考試範圍和功課量等，縮短體能要求較高的體育活動，並創建包容和平等的學習環境。

當局應進一步加強力度鼓勵家長安排兒童接種新冠疫苗，可訂定鼓勵措施，例如容讓已接種的兒童在特定期限內，只要出示疫苗通行證，便能免費使用公共文娛康樂服務或設施（例如: 免費或以折扣優惠購買音樂會、表演節目門票、使用游泳池或租用乒乓球、羽毛球等設施等），鼓勵更多市民接種以提高接種率。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文