【聲夢傳奇2】23位學員下月麥花臣舉行畢業騷　TVB零宣傳被批厚此薄彼

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》剛剛播畢，最後由任暟晴（Jasmine）奪冠，黃洛妍（Janees）奪得亞軍，而「大魔王」趙紫諾（Sabrina）則大熱倒灶為季軍。

但原來TVB安排23位學員下月開騷，雖然是零宣傳，不過最貴門票也於半日內已被秒殺！

【聲夢傳奇2】《聲夢2》學員吉祥物逐個數 任暟晴與COLLAR王家晴歌迷暱稱幾乎撞名

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【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴奪總冠軍 被封BLACKPINK成員與游嘉欣混合體

TVB被批厚此薄彼

《聲夢傳奇》第2季學員，將於下月1日於旺角麥花臣場館舉行畢業騷，23位學員聚首一堂演出 《聲夢傳奇2 – 「Prom Night」》音樂會。

演出學員除冠亞季軍任暟晴、黃洛妍和趙紫諾外，還有女團XiX 、趙頌宜、趙小婷、文佐匡、陳晉軒、蕭呈謙、侯雋熙、劉詠彤、彭家賢、梁芷菁、陳昊廷、江廷慧、孫衣文、金永衡和李茵彤。

音樂會門票分780以及580兩種票價，門票於周五（10月7日）已開賣，截止當日下午一時，780元門票已售馨，只剩下580元門票。

記得去年一眾聲夢學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等於比賽完結一個月後於麥花臣開騷，當時TVB也大肆宣傳，但今屆聲夢2學員開騷，TVB欠缺宣傳，被網民批評厚此薄彼。

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