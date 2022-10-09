  • 29°C
香港時間 : 20221009日 (週日) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇2】23位學員下月麥花臣舉行畢業騷　TVB零宣傳被批厚此薄彼

娛樂 18:15 2022/10/09

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》剛剛播畢，最後由任暟晴（Jasmine）奪冠，黃洛妍（Janees）奪得亞軍，而「大魔王」趙紫諾（Sabrina）則大熱倒灶為季軍。

但原來TVB安排23位學員下月開騷，雖然是零宣傳，不過最貴門票也於半日內已被秒殺！

【聲夢傳奇2】《聲夢2》學員吉祥物逐個數　任暟晴與COLLAR王家晴歌迷暱稱幾乎撞名

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴奪總冠軍　被封BLACKPINK成員與游嘉欣混合體

TVB被批厚此薄彼

《聲夢傳奇》第2季學員，將於下月1日於旺角麥花臣場館舉行畢業騷，23位學員聚首一堂演出 《聲夢傳奇2 – 「Prom Night」》音樂會。

演出學員除冠亞季軍任暟晴、黃洛妍和趙紫諾外，還有女團XiX 、趙頌宜、趙小婷、文佐匡、陳晉軒、蕭呈謙、侯雋熙、劉詠彤、彭家賢、梁芷菁、陳昊廷、江廷慧、孫衣文、金永衡和李茵彤。

音樂會門票分780以及580兩種票價，門票於周五（10月7日）已開賣，截止當日下午一時，780元門票已售馨，只剩下580元門票。

記得去年一眾聲夢學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等於比賽完結一個月後於麥花臣開騷，當時TVB也大肆宣傳，但今屆聲夢2學員開騷，TVB欠缺宣傳，被網民批評厚此薄彼。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴奪總冠軍　被封BLACKPINK成員與游嘉欣混合體
22:24 2022/10/02
【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴奪總冠軍　被封BLACKPINK成員與游嘉欣混合體
【聲夢傳奇2】「大魔王」趙紫諾大熱倒灶為季軍　Sabrina精通鋼琴打鼓封音樂神童
12:07 2022/10/03
【聲夢傳奇2】「大魔王」趙紫諾大熱倒灶為季軍　Sabrina精通鋼琴打鼓封音樂神童
【聲夢傳奇2】黃洛妍擁神級履歷為小提琴演奏家　Janees15歲考獲莫札特音樂大學
10:33 2022/10/03
【聲夢傳奇2】黃洛妍擁神級履歷為小提琴演奏家　Janees15歲考獲莫札特音樂大學
【聲夢傳奇2】XiX失落三甲Aster黑面接獎　第五名Pamela笑容滿面奪優秀表現獎
12:32 2022/10/03
【聲夢傳奇2】XiX失落三甲Aster黑面接獎　第五名Pamela笑容滿面奪優秀表現獎
【聲夢傳奇2】《聲夢2》學員吉祥物逐個數　任暟晴與COLLAR王家晴歌迷暱稱幾乎撞名
13:00 2022/10/04
【聲夢傳奇2】《聲夢2》學員吉祥物逐個數　任暟晴與COLLAR王家晴歌迷暱稱幾乎撞名

你可能感興趣

【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴奪總冠軍　被封BLACKPINK成員與游嘉欣混合體
22:24 2022/10/02
【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴奪總冠軍　被封BLACKPINK成員與游嘉欣混合體
【聲夢傳奇2】「大魔王」趙紫諾大熱倒灶為季軍　Sabrina精通鋼琴打鼓封音樂神童
12:07 2022/10/03
【聲夢傳奇2】「大魔王」趙紫諾大熱倒灶為季軍　Sabrina精通鋼琴打鼓封音樂神童
【聲夢傳奇2】黃洛妍擁神級履歷為小提琴演奏家　Janees15歲考獲莫札特音樂大學
10:33 2022/10/03
【聲夢傳奇2】黃洛妍擁神級履歷為小提琴演奏家　Janees15歲考獲莫札特音樂大學
任暟晴 黃洛妍 趙紫諾 趙小婷 莊殷玥 繆昀希 梁善知 楊秉頤 鄧曉殷 劉芷君

最高瀏覽

【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
12:21 2022/10/08
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
【暈倒猝死】香港仔47歲女子家中暈倒　5歲女兒急報案惜終返魂乏術
16:14 2022/10/08
【暈倒猝死】香港仔47歲女子家中暈倒　5歲女兒急報案惜終返魂乏術
【落成有期】將軍澳－藍田隧道路牌現身油塘迴旋處　政府交代最新通車時間表
09:00 2022/10/08
【落成有期】將軍澳－藍田隧道路牌現身油塘迴旋處　政府交代最新通車時間表