【爸爸MeTime】老婆旅行半個月阿女俾長老照顧　港爸開心變單身飲酒夜返無王管

▲ 老婆旅行半個月，人夫感受到久違的單身快樂。

政府於9月下旬宣布放寬入境檢疫措施至「0+3」，入境香港後不需於指定酒店隔離檢疫，港人紛紛訂機票外遊鬆一鬆，有港爸指老婆即時去旅行半個月，他因工作未能同行，而期間女兒交由長輩照顧，他心感興奮無王管，「好似感受到久違單身嘅快樂」，他發帖分享獲不少人夫共鳴。

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老公興奮老婆旅行半個月

該名港爸於6日（上周四）在香港討論區發帖，標題為「老婆要去旅行半個月，唔知點解心情有啲開心」，他指出自從放寬入境檢疫措施「0+3」之後，老婆就買了機票打算跟外母一齊去旅行半個月，而他因為工作關係，未能跟老婆及外母去家族旅行。港爸無得去旅行沒有失望，反而有自由的感覺，

雖然冇得去旅行，但唔知點解聽到呢個消息，諗到老婆會有半個月唔喺屋企，見唔到老婆，唔洗畀老婆煩，就覺得好開心。

老婆不在家的日子，女兒亦交予長輩照顧，事主直言「要返工邊有時間睇住佢，送佢去我阿媽到住兩個禮拜啦」。

久違單身的快樂

發布帖文之時，老婆不在屋企第一日，女兒也不在家，樓主有自己的MeTime，像昔日單身時，問及是否其他已婚男人跟他一樣有類似的經歷，並享受其中。

覺得屋企真係靜咗好多，想飲酒就飲酒，想夜返就夜返，冇人管，好似感受到久違單身嘅快樂。

有關帖文引起人夫共鳴，「認同，三年前試過一個月，仍覺得當時很relax」、「係呀係呀！老婆同埋仔女十二月頭去兩個月旅行，我好期待」，有網民表示起初非常開心，但過了幾日後就會掛住對方，有感再親密的兩人都需要私人空間，不論人妻人夫，或是已為人父母也要有MeTime，這是很寶貴。

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責任編輯︰王明芳