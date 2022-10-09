【歷史名校】《阿媽》子軒校園取景名校港華　彭秀慧回憶去男校舞會的青蔥歲月

▲ 彭秀慧分享《阿媽有咗第二個》中，Jer飾演子軒的校園劇照及揭開取景原因。

由彭秀慧執導、毛舜筠、MIRROR成員姜濤及柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》，正向4,000萬票房邁進。導演彭秀慧昨日（8日）分享了Jer飾演子軒的校園劇照及揭開取景原因，是因為出身名女校的她在中三時，與華仁仔早已結下不解之緣……

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彭秀慧在社交平台發長文，指收到一位《阿媽》觀眾的私信，表示已重看了幾次電影，其中一個原因是戲中子軒就讀的「弘基書院」的取景地是其母校。藉著電影，他可以重溫自己的中學生活。

▲ Jer飾演的子軒是一名IB應屆考生。（電影劇照）

彭導名女校聖瑪利出身



她憶述當時與製作組商討子軒應「就讀」什麼類型的學校，在傳統修女名校嘉諾撒聖瑪利書院畢業的她，對有歷史味道和特色建築的學校特別偏愛，故敲定選址香港華仁書院。

要知道香港在七十年代開始推行九年免費教育，政府發展了大量「標準設計」中學，很多學校的設計都是一式一樣，所以對於帶有西方建築風格，有歷史痕跡的校園更覺得珍貴，結果我們這次找到了香港華仁書院（港華）。

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由於港華很少外借拍攝，故彭導非常感恩得到校長陳偉倫的信任。她解開自己與港華的一段緣份，「我中三時第一次去男校舞會，正是港華！當年認識的一班「華仁仔」，也是我人生第一批異性朋友，直到今天也有保持聯絡；當年還在他們帶領下，參觀過他們的班房。」

港華校舍歷史背景

彭導第一次和劇組去看景時「舊地重遊」，甫踏進港華的禮堂、樓梯、走入不同班房，她有感「少女時代在舞會中的那份羞澀回憶都回來了。」她指港華現有校舍在1955年才落成，屬學校第三個時期的校舍，歷史相對沒有那麼長，但因當年從華人交到耶穌會接辦，校舍由港大建築學院首任院長布朗（Raymond Gordon Brown）設計，絕對是值得欣賞的校園設計。

▲ 子軒上課的班房是學校的化學實驗室班房。（電影劇照）

她把校園內幾個喜歡的場景都放到電影中：例如子軒上課的班房，其實是他們學校的化學實驗室班房，「我自己的中學也有一個類似的『Demonstration Room』 , 同樣以木製的枱櫈組合成樓梯級的座位，這種設計讓後排的同學也清楚看到老師的實驗示範（所以在老師位置有洗手盤），相信這樣的課室在香港大部分學校應該相當少見，難怪劇組某些夥伴第一次看到時真的會像參觀景點一樣嘩嘩聲。」

而港華校園在顏色上的配搭也非常特別，以紅磚和通花磚作牆壁配搭，配合藍色圍欄和黃色去水管；她特別喜歡那條藍色欄河樓梯，俯瞰校園的草地和大樹，所以成為了子軒和好同學Samantha傾心事的場景；另一個位置是學校走廊，有窗的木門配合校園的陽光，即使只是用作一個過場也極有美感。

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舊生多次重看 感激電影記錄校園

彭導認為，把自己喜歡的地方變成為電影中的場景，是作為導演的一大滿足感，收到那位港華舊生觀眾的分享，也讓她感到溫馨。那位舊生感謝彭導用電影記錄了校園。

謝謝你把我的母校用電影方式保存下來，很多回憶都回來了，還美化了......尤其是看到這個校園竟然有這麼漂亮的女同學在上課，作為我們這間齋校的畢業生，絕對是很美好的畫面。

香港華仁書院創立於1919年，屬資助男校，以英語為授課語言，另有由普通話老師進行普通話的小班教學。學校課程重點除了提供較歡迎的理、商科外，在資源許可下仍堅持開設人文學科，讓學生有機會接受多元教育發展。

2020年有學生取得7科5**，並在數學延伸部分M2奪第4級成績，成為該校的首位文憑試狀元。為照顧學生的升學和就業的需求，學校分別設有升學及就業輔導服務；協助學生報讀海外頂尖大學、工作影子及工作體驗計劃，以及生涯規劃。

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責任編輯︰林綺玲