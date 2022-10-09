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【保險糾紛】中風苦主有意識可做簡單動作　卻遭「已成植物人」為由拒賠

社會 18:39 2022/10/09

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事主劉先生購買的保單。（東張西望訪間圖片）

保險糾紛屢見不鮮，近日爆出市民早年購入終身賠6,000萬港元的高端醫療保險，近年不幸中風病況嚴重，保險公司最初按理支付醫療費，及後主張申索人已成為「植物人」，屬於保單不保事項之一，拒絕繼續賠償。

據早前電視節目《東張西望》報導，苦主劉先生曾經腦中風，頗大程度上影響日常活動，事件爭議點在於，劉先生主診醫生稱病人不屬於植物人，亦有另一醫生講明植物人有專門定義，而保險公司在沒有親身驗證病人的狀況下，隔空進行臨床判斷，判斷劉先生已成為「植物人」便停止其購買高端醫療保險應有的保障。

保險產品條款列明，病人必須失去意識一段日子才算是植物人，屬於不保事項之列，但節目中劉先生可以進行許多動作，包括接波、戴眼鏡，聽到其太太說明苦況會流淚，顯示劉先生仍然有意識的。

事主質疑，保險公司的指控無中生有，「畀人一種感覺係你頭一年月月賠40萬，下一年爆咗錶就唔賠錢，求其講一個理由拒賠」。

節目組尋求保險公司回應時亦屢遇波折。節目組經客戶服務部電郵聯絡保險公司回應事件，而個客服回覆時卻要求節目組透同一個電郵向客戶服務部查詢。

及後節目組致電理賠部查詢時，職員要求不能自理的病人進行身份核實，再經過一輪爭拗，職員初時聲稱找不到投訴紀錄，繼而指找到紀錄，及至結果通話時，職員被問到大聲嘆了一聲「唉」。

財經金融時事分析專頁《程總裁在國金89樓》質疑，保險公司拒賠原因從何而來，上述情況亦反映事件存有嚴重的行政失誤，如果發生在銀行界中定會被金管局「鏟上天花板」，被要求呈交報告論如何改善。呼籲保監局嚴查保險公司是否出現行政失當，甚至就投訴程序進行缺口分析。

專頁又指，保險公司於是次事件處理上令人失望，隨時令公司商譽一舖清袋。

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責任編輯：陳麗娜

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