江玉歡指理念不同拒再與工聯會合作　兩聯合辦事處面臨「分家」波及鄧家彪

▲ 江玉歡決定不再和工聯會合作。（江玉歡facebook圖片）

行政會議成員、工聯會吳秋北發表文章指要警惕部分議員近日的「表演」，形容是譁眾取寵的「猴戲」。引來好拍檔、立法會議員江玉歡不滿，認為明眼人都知道是在批評她，明言對誹謗式的不實指控，保留追究權利。

二人隔空筆戰引起熱議，今日再有發展。由於二人曾於7月合開聯合辦事處，建制圈子關注該辦事處能否繼續營運？江玉歡告訴傅流螢，自己和吳秋北，甚至工聯會都不可以再合作，直斥對方不講道義，理念亦不一致。江玉歡說：

吳秋北是工聯會會長，我不知道會長意思，是否工聯會意思，但原來大家理念不同，他認為的愛國原來是講求團隊精神，原來是倒模的橡皮圖章，要一式一樣，但我認為的愛國者，是可以和而不同，有良性互動，對事不對人，令施政得以改善。

她引述工聯會中人稱，吳秋北私下和黨友稱，自己寫該篇文章時沒有想起江玉歡。但江認定吳秋北所言正是自己，又稱自己見到文章時感到詫異，認為過往和工聯會合作得好愉快，不明白為何事前沒有向其了解事件始末，便嚴辭指責。

讚鄧家彪是好拍檔 未能繼續合作感惋惜

江玉歡稱，除了與吳秋北的聯合辦事處無法合作，自己和鄧家彪的聯合辦事處亦會終止合作，她讚鄧家彪是「好拍檔」，直言自己亦感到惋惜，但與工聯會理念不同無法勉強。她又提到，自己一早就免針紙爭議質詢政府，提出的亦是一個正常的程序問題，惟局方最終僅找一個毫無準備的職員搪塞，「難怪我火」。

吳秋北今日出席活動時，亦被問及事件時就話對文章內容無補充，僅稱不屑譁眾取寵的行為。至於二人合開的辦事處，是否要「分家」，吳秋北則稱，開辦事處服務市民的初衷不變。

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