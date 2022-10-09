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【MIRROR復出】MIRROR宣布推出新團歌　《We All Are》明天派台MV緊接上架

娛樂 21:07 2022/10/09

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MIRROR紅館演唱會在7月28日的第4場演出發生墮屏的嚴重事故，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。

意外發生後，MIRROR所屬的公司MakerVille在8月宣布12子停工兩個月。踏入10月，雖然MIRROR未正式出席公開場合，不過他們之前拍下來的劇集綜藝節目已陸續推出。

在今天晚上，MIRROR透過官方社交平台宣布推出新團歌《We All Are》，官方海報所見，MIRROR全員在蔚藍天空的布景下，並寫道新歌會在明天（10月10日）派台，於中午12時在903首播，同日下午1時於各大音樂平台上架，新歌MV將在日的12時半在MIRROR的YouTube頻道推出。

據悉《We All Are》是首勵志的慢歌，曲風類似《One and All》，描寫MIRROR如何在追夢時遇挫敗，而同時幸有一班支持者陪伴走過艱難，有憑歌寄意的意思。

另外，因為MIRROR成員分別有份參與的劇集繼《野人老師》將不斷推出，而且11月3日是MIRROR成軍4周年，加上叱咤頒獎禮記者會一般亦在11月舉行，故此一般預計MIRROR在10月底或最遲11月將公開現身。


 

撰文 : TOPick柴犬出動

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