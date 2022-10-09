【世界桌球大師賽】「神奇小子」傅家俊惜敗世一奧蘇利雲　局數4比6屈居亞軍

▲ （香港世界桌球大師賽 Hong Kong Masters Facebook）

香港桌球大師賽結果出爐，8,000名觀眾今日（9日）在紅館見證本港「神奇小子」傅家俊決戰世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲，創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄，可惜傅家俊最終挑戰失敗，最終以局數4比6屈居亞軍。

傅家俊賽後表示，能與8,000名觀眾共創歷史，即使屈居亞軍亦感到開心。他又指，對手奧蘇利雲實力強勁，是世界最一流的運動員，能取下4局已是殊不容易，「我以為會6比0完場」。

傅家俊與奧蘇利雲今日在紅館決戰，8,000名觀眾入場見證，創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄。比賽首局雙方謹慎開局，出手較為保守，可惜傅家俊一次失誤，令白波「撻死」，奧蘇利雲把握機會，以122比0先贏一局。

落後的傅家俊急起直追，回應現場香港球迷打氣聲，一度打出44度，後來稍為失誤，白波陷入紅波堆中，只能棄攻為守。二人一輪攻守後，傅家俊率先打破僵局，及後乘勢追擊，以99比0追回局數。第3局傅家俊先發起進攻，先取13度後打失黑波，奧蘇利雲把握機會打出一桿71度拿下第3局。

在第四局開始前，比賽發生一段小插曲，奧蘇利雲意外跌碎水杯，玻璃碎片散落地面，令比賽稍受阻礙。惟水杯跌碎無損奧蘇利雲情緒，以102比1再贏一局。第5局傅家俊仍未回勇，雖然奧蘇利雲一度失誤，但傅家俊未能把握機會，中段失手，被奧蘇利雲再次「埋枱」，最終以72比28取下第5局，比數已到1比4。

及後傅家俊狀態回勇，雙方互有攻守，傅家俊先打出一桿98度追回一局，局數2比4、奧蘇利雲回敬105比0，局數2比5「叫糊」。

第8局傅家俊先領先26比1，但再次出現失誤，被奧蘇利雲搶分，中局時奧蘇利雲亦有失誤，傅家俊已無退路，一口氣連追17度反勝，局數追回至3比5。第9局戰況沉入膠着，節奏遠不如前8局明快，雙方接連打失，及後傅家俊把握到機會搶分，雖然最後打失，但已取得足夠分數取下該局，比數追至4比5。

第10局傅家俊先開球，但後來打失紅波，讓奧蘇利雲一桿打出114度清枱，結束賽事。

賽後傅家俊表現輕鬆，雖然屈居亞軍，但能與8,000名觀眾共同締造歷史仍感到高興。他又指，對手奧蘇利雲是世界超一流運動員，得分能力極強，值得大家繼續支持。他更笑指，「我都唔知點解贏到4局，我以為會是6比0。」他最後指，感謝香港球迷支持，希望以後香港每年都能舉辦這項賽事。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀傅家俊取得亞軍，祝願他繼續在桌球路上創出佳績。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚