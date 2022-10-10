【遙距醫療】醫管局遙距醫療拓至偏遠地區　研普及至專科門診取代外展服務

▲ 醫管局計劃在1至2年內加強遙距醫療配套。（梁偉榮攝）

醫管局自2019年12月起透過HA Go流動應用程式，推行遙距醫療服務先導計劃，至今已服務逾4.5萬人次，現已與大澳、梅窩等偏遠地區的鄉事委員會展開合作，讓病人安坐家中接受醫療服務。

醫管局計劃在1至2年內加強遙距醫療配套，包括藥物送遞等服務，期望將來可將遙距醫療普及至每一間專科門診，甚至完全取代外展服務。

醫管局醫療信息主管彭育華指︰「遙距醫療可節省在醫院或門診的長時間等候，尤其惠及偏遠地區及行動不便的病人。」

今年80餘歲的陸婆婆居於大澳，需定期到北大嶼山醫院老人科覆診。惟年紀老邁的她，往往需要子女特地請假回大澳，陪同她到東涌覆診，一來一回便花費半日時間。今年8月，陸婆婆被評為適合使用遙距醫療的病人，並由大澳鄉事委員會的陪診員，協助教導婆婆使用服務。自此陸婆婆與家人均不必再舟車勞頓，安坐家中便可完成覆診。

醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己表示，在過去2年多，醫管局已向逾4.5萬人次提供醫生診症、外展、專職醫療、新冠診治等遙距醫療服務。惟他指出，目前遙距醫療配套尚未完善，即使病人透過視像完成覆診，仍要親身或由家人代為取藥。

黃立己稱，正研究在未來1至2年將遙距醫療普及至每一間專科門診，並完善送藥配套。醫管局又計劃試行跨專科遙距醫療服務，如在綫上診症期間即時聯繫其他專科醫生，以減少轉介輪候時間。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津